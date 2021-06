Zandvoort maakt zich op voor invasie van vrachtwagens - Autoblog.nl

Niet alleen Zandvoort maakt zich op voor een invasie van vrachtwagens, ook Haarlem Bloemendaal, Overveen en Heemstede doen dat.

Het zijn van die dingen waar je niet 123 aan denkt als je het over Formule 1 hebt. De vrachtwagens die nodig zijn om alle spullen in te vervoeren. En dat terwijl het er toch echt best wel veel zijn. En met ‘best wel veel’ deed ik een poging om het begrip ‘understatement’ eens duidelijk te maken. Het zijn er namelijk BIZAR veel.

Duizenden trucks en gewone auto’s

Volgens de Zandvoortse wethouder Raymond van Haeften komen er in de week voor 5 september namelijk 3000 tot 3500 vrachtwagens en gewone auto’s naar zijn dorp in de duinen. Waarschijnlijk niet allemaal in 1 lange file, maar het gaat wel een indrukwekkend schouwspel worden.

Nog onduidelijk wanneer de trucks langskomen

Volgens de regionale zender NH Nieuws is het nog niet duidelijk wanneer de vrachtwagens massaal naar Zandvoort gaan. Ook de organisatie Dutch Grand Prix (DGP) zegt nog geen details te kennen. Het enige waar zij zich mee bezig hoeven te houden is met de bewegwijzering.

De FOM (Formula One Management) regelt wie wanneer gaat rijden. Dat zal overigens met een welhaast militaire precisie moeten gebeuren, want 3500 trucks passen niet gemakkelijk op de smalle weggetjes richting het circuit.

Ook nog eens 105.000 bezoekers

Dat het waarschijnlijk erg druk gaat worden in het raceweekend is al een tijdje bekend. Jan Lammers rekent erop dat er 105.000 bezoekers op 3, 4 en 5 september naar Zandvoort kunnen komen. Overigens zou bijna de helft daarvan op de fiets op scooter moeten komen, om een verkeersinfarct te voorkomen.

Maar laten we niet klagen

Het feit dat de Formule 1 eindelijk weer neerstrijkt in ons kikkerlandje is gewoon zulk goed nieuws, dat we de nadelen er maar voor lief bijnemen.

Nu alleen maar hopen dat het net zo’n knotsgekke race wordt als vorig jaar. Het verslag dat collega @jaapiyo daarvan maakte is echt de moeite waard om nog eens terug te lezen.

En oh ja. #ontslajackplooy ;-)