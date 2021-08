Ferrari: Onze nieuwe F1-motor is een zuinige krachtpatser

Dat is goed nieuws voor Ferrari. Want hun huidige F1-motor staat nou juist niet bekend als een zuinige krachtpatser. Sterker, helemaal niet zelfs.

Goed nieuws vanuit Maranello. De hoge Pieten van ferrari hebben laten weten dat de update van hun F1-motor een heel goede is. Hun motor wordt namelijk sterker én zuiniger.

Dat is natuurlijk een combinatie die ieder team aan zijn F1-motor wil hangen. Maar in het geval van Ferrari is het meer nood dan luxe.

Ferrari gebruikt nog deels oude F1-motor

Dat het op motorisch gebied niet echt lekker ging met Ferrari, mag geen verrassing heten. Nadat een zekere Monegaskische racebelg had gezegd dat Ferrari vals speelde met hun benzinetoevoer, is het eigenlijk allen maar keihard achteruit gegaan met de Italiaanse Power Unit. Van haantje de voorste werden ze in 1 klap de schlemiel van het veld. Raarrrr…

Dat de motoren minder power leverden, kwam niet eens door het onvermogen van Ferrari zelf, maar door een straf van de FIA. De Ferrari mocht na bovengenoemd sjoemelen als boetedoening minder brandstof gebruiken en je weet wat dat betekent. Minder brandstof is minder powerrrr.

Maar goed, in 2021 mocht Ferrari weer gewoon vol meeblazen met de rest, alleen hebben ze dat deels niet gedaan. Ze wachten met de grote update tot aan de thuisrace in Monza.

Een zuinige krachtpatser gaat het worden

Ferrari heeft het naar eigen zeggen voor elkaar gekregen dat er 10 pk extra uit de F1-motor wordt gepeuterd. Dat hebben ze behaald door de verbrandingskamer te optimaliseren en ook de hybride systemen zijn aangepakt.

Brandstofleverancier Shell heeft zich met de benzine en de smeermiddelen bezig gehouden en dat zorgt ook voor wat extra oempf. Bovendien hebben deze verbeteringen ervoor gezorgd dat de Ferrari nu ook minder verbruikt. Hoeveel zeggen ze niet, maar ieder beetje is meegenomen.

Of Charles Leclerc en Carlos Sainz na de updates in staat zijn om Red Bull en Mercedes ook echt bij te gaan houden, gaan we dus zien in het weekend van 12 september. Dan wordt de race op Monza gereden.

Wij hopen het van harte. Forza Ferrari!