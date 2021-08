Hoho, niet te snel schreeuwen en boos worden. Er komt geen tweede Grand Prix op Zandvoort DIT JAAR! Alleen pasten die twee laatste woorden niet meer in de titel. Rustig maar.

5 september komt steeds dichterbij, de dag dat er na 36 jaar eindelijk weer met Formule 1-auto’s geracet gaat worden op Zandvoort. Eigenlijk zouden we vorig jaar al verwend zijn met een Grand Prix in de Duinen, maar zoals je weet gooide tante Corona roet in het eten.

En niet alleen Zandvoort was de pineut. Ook mooie banen als die van Canada en Australië bleven verstoken van racende stofzuigers. Naar voor die circuits, maar goed nieuws voor bijvoorbeeld Bahrein en Engeland, waar twee keer gereden werd.

Ook dit jaar zijn er weer afgelastingen

Iedereen dacht vorig jaar dat 2021 weer een gewoon en normaal jaar zou worden. Nou, niks daarvan. De Covid-19 heerst nog steeds en dat heeft ook nu nog gevolgen. Ook in de Formule 1.

Want wederom konden races op sommige circuits niet doorgaan. Australië, China, Singapore en Canada wisten al snel dat er geen Grand Prix zou komen en recent kwam daar Japan nog bij. En ook dit jaar zocht de FOM (Formula One Magagement) naar locaties waar die races ingehaald konden worden. En Zandvoort was daar een van, blijkt nu.

Er komt geen tweede Grand Prix op Zandvoort

Die conclusie kon snel worden getrokken, er komt dit jaar geen tweede Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Dat zei circuitdirecteur Robert van Overdijk in het radioprogramma Langs de Lijn. Gaat niet gebeuren, en daarmee basta.

Op Portimao, Imola en Istanbul Park worden wel races ingehaald. En op de Red Bull Ring werden in juni twee Grand Prix’ verreden. Maar voor Zandvoort is 1 face (helaas) genoeg. Maar waarom zijn ze zo stellig daar?

Geluid. Het heeft alles te maken met geluid.

Robert van Overdijk zei stellig dat er geen tweede race komt, omdat Zandvoort door zijn geluidsdagen heen is. Er is een maximum aan de dagen waarom meer herrie gemaakt mag worden dan normaal en die zijn na het raceweekend in begin september gewoon op.

Overigens zou het theoretisch mogelijk zijn om een tweede Grand Prix op Zandvoort te organiseren, maar het zit er voor dit jaar gewoon niet in. En als het er wel in had gezeten, denkt Van Overdijk niet dat verschillende overheden hadden staan te springen als er nog zo’n weekend georganiseerd werd. Er is volgens hem nu al genoeg heibel.

Hard genieten van die ene race dan maar

Het had zo mooi kunnen zijn, zeker voor de 1/3 van het aantal mensen met een kaartje dat door de coronamaatregelen is uitgeloot. Maar helaas, die moeten nu voor de tv gaan schreeuwen dat Hamilton van de baan geramd moet worden. (Sorry, kon het gewoon niet laten, maar ik zal het niet meer doen… vandaag)

Hoe het volgend jaar zit, is nog koffiedik kijken. Het is überhaupt nog niet bekend of er dan races worden afgelast vanwege corona.

Als dat wel zo blijkt te zijn, zou Zandvoort er dan goed aan doen om zuinig aan te doen met de geluidsdagen zodat er een tweede Grand Prix georganiseerd kan worden?

We zijn benieuwd naar wat jij hiervan vindt. Laat het weten in de comments!