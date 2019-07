En jawel: kamervragen over woekerprijzen GP Zandvoort

Keihard aanpakken.

Mocht je het gemist hebben: de organisatie van de Dutch GP heeft vandaag wat mailtjes verstuurd. Mensen die hebben deelgenomen aan de voorinschrijving weten nu of ze het voorrecht hebben om geld over te maken aan Prins Bernhard en kornuiten in ruil voor een felbegeerd ticket. Met dat ticket in de hand kunnen ze vervolgens de eerste Nederlandse Formule 1 Grand Prix sinds 1985 bezoeken. Een andere optie is het ticket doorverkopen en hele vette en tevens dikke winst behalen.

Voor ondergetekende zijn beide opties helaas niet mogelijk, want ik heb weer eens een blauwtje gelopen, dit keer bij Bernie en Jan. De afwijzing was zelfs zo hard dat ik niet eens een afwijzingsmailtje gekregen heb. Ik weet toch vrij zeker dat ik ingetekend had, maar goed, zal wel aan mij liggen. Enfin, dik balen dus, maar helemaal nu tickets op Marktplaats gewilder lijken te zijn dan Bitcoin in de winter van 2017. Enfin, er zijn ergere dingen in de leven, toch?

Misschien niet. Bij sommigen lijken de druiven in ieder geval wel érg zuur te zijn. En dat is dan toch even schrikken, zeker als je gewend bent aan tomaten. Zodoende stelt SP-kamerlid Peter Kwint harde kamervragen in het licht van dit ongebreidelde kapitalistische feestje rondom de meest kapitalistische sport ter wereld. Misschien is Peter nog zuur over de rol die de F1 speelde in het vernaggelen van zijn ideologie, toen het circus medio jaren ’80 neerstreek in Hongarije en de comrads aldaar aanspoorde de muur om te gooien.

Maar misschien heeft onze Peer ook wel gewoon een punt. Het liep vanmiddag namelijk meteen wel weer érg uit de klauwen op Marktplaats, waar opportunistische profiteurs hun felbegeerde tickets meteen voor vele malen meer dan hun nominale waarde aanboden. Peter linkt in een Tweet bijvoorbeeld naar een gozer die twaalf kaartjes voor het main straight aanbood voor 3.000 Euro per stuk. De originele prijs van deze kaartjes was 448 Euro. Bij een succesvolle verkoop is dat toch al snel een winst van een splinternieuwe Škoda Scala 1.5 TSI. Gelukkig was de omschrijving in ieder geval nog aimabel en uitnodigend:

Kwint grijpt in zijn kritiek ook terug op eerdere voorvallen waarbij organisatoren van een evenement stiekem hun kaartjes verkochten aan doorverkoop-hosselaars, zoals bijvoorbeeld gebeurde bij Live Nation. En dus heeft het pakloze kamerlid het volgende setje vragen opgesteld voor de minister van O, C en W:

Dus Kamervragen. Over de afspraken voor woekerprijzen via woekerwebsites tussen Metallica en Live Nation. En over woekerprijzen voor Formule 1 kaartjes in Zandvoort. pic.twitter.com/147UJ2eUrX — Peter Kwint (@peterkwint) July 23, 2019

Wat vind jij ervan? Moet de overheid keihard ingrijpen om dit soort praktijken een ding van het verleden te maken? Of verdienen de hosselaars en de gekkies die hen betalen elkaar en moeten we het ze samen maar laten uitvechten? Laat het weten, in de comments!