Pijn aan het lichaam van de bestuurder, pijn aan ons klassiekerhart en pijn aan de portemonnee. Wat een klapper…

De ene klapper is de andere niet. Wat ze gemeen hebben, is dat elk ongeluk vervelend is. Zeker als er ook letsel in het spel is. Maar verschillen zijn er ook. Zo heb je crashes waarbij een massaproduct als een Opel Corsa -we noemen maar een dwarsstraat- gekreukeld het strijdtoneel verlaat. Maar ze zijn er ook met een onschatbare klassieker in de hoofdrol.

Zoals hier.

We zien namelijk de trieste overblijfselen van wat ooit een Iso Rivolta Bizzarrini was. De klassieker is tijdens een proefrit door de monteur tegen een boom geparkeerd. En erg zachtjes is dat niet gegaan, als we de schade aanschouwen. De chauffeur is met een hoofdwond meegenomen door de ambulance, we hopen natuurlijk als eerste dat het met hem naar omstandigheden goed gaat.

De klapper vond plaats op de Straksweg in het buurtschap Barlo, in het oosten des lands, aldus 112achterhoek-nieuws.nl. In de bocht bij de Bullenssteeg -wie kent hem niet-ging het helemaal mis. Hoe de bestuurder de macht exact over het stuur verloor is niet bekend.

Deze klapper doet echt heel veel pijn

De auto in kwestie is zoals gezegd een Iso Rivolta Bizzarrini. Volgens de mensen die het kunnen weten zijn er daar ooit zo’n 113 van geproduceerd. En ondanks de geringe naamsbekendheid kost een goed exemplaar makkelijk 8 ton.

Geluk bij een ongeluk; dit was een replica. Maar alsnog zou dit stuk automobiele kunst zo’n half miljoen euro moeten kunnen opleveren. Zonder deuk welteverstaan.

Goed, kijk de foto’s op eigen risico, het kan je aan het hart gaan. En alle betrokkenen wensen we vanzelfsprekend heel veel sterkte.

Met dank aan iedereen voor de tip!

Fotocredit: 112achterhoek-nieuws.nl