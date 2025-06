Dit is de goedkoopste Mercedes C-Klasse met V8 van Marktplaats

Je wil minimaal acht cilinders in de kleinst mogelijke Mercedes? Dat kan voor minstens zo veel geld op Marktplaats.

Nu Mercedes is gestopt met de V8 in de C-Klasse, weet je pas wat je mist. Want het ging bergafwaarts. We eindigden met een 4.0 liter V8 met twee turbo’s, om daarvoor natuurlijk die asociaal dikke 6.2 liter grote V8 in de 204-generatie C-Klasse te hebben. Vandaag wilden wij eens uitzoeken wat je nog minstens betaalt voor zo’n 204, nadat ondergetekende een fijne S204 C63 AMG opgestuurd kreeg door vaste Autoblog-reaguurder @Dutchdriftking. Alleen als je de vereisten op Marktplaats maakt “Mercedes C-Klasse” en “V8”, is je goedkoopste optie niet de 204-generatie.

Goedkoopste Mercedes C-Klasse V8 van Marktplaats

Want oh ja: de derde generatie C-Klasse was niet de eerste met V8. De W202 C-Klasse was er ook met V8. En ook al was het niet de volledige generatie: de generatie ertussen (de W en S203) had ook al een V8. In eerste instantie kon je de AMG-versies krijgen met een V6 (C32 AMG) of een vijf-in-lijn diesel (C30 CDI AMG). De grotere V8 ging niet werken, deels vanwege ruimtegebrek.

Het is best een geinig verhaal hoe Mercedes uiteindelijk toch een V8 in de C-Klasse heeft weten te lepelen. De C-Klasse had een vrij stompe voorkant. Toen de CLK vernieuwd werd in 2003, was deze sterk gerelateerd aan de C-Klasse. Die kwam er wel direct als CLK 55 AMG. Zie daar de oplossing: de langere voorkant van de CLK werd enkel en alleen voor de C55 AMG op de C-Klasse geschroefd.

En dus was er ruimte voor de voorganger van de 6.2 liter ‘M156’ V8, genaamd de M113. Dit was de 5.4 liter grote unit die je in alles met ‘500’ in de naam vond, en door AMG aangepakt om tot alle ’55 AMG’ modellen te komen. In de basis deelt deze veel met de 476 pk sterke E55 AMG, maar die had een compressor. Zowel de C55 als de CLK 55 hadden geen compressor en dus 367 pk. In dat opzicht best veel moeite voor ‘slechts’ 13 extra pk’s ten opzichte van de C32 AMG.

Mercedes C55 AMG Combi

Maar hey, zo’n V8 klinkt wel gewoon veel lekkerder. En het was sowieso geen slak: 5,4 seconden naar de 100 in 2004 is lang niet gek. Bovendien past het CLK-frontje prima op de 203, hij is zelfs ietsje beter in proportie zo. Ondergetekende als estate-liefhebber durft zelfs de sedan de mooiere van de twee te noemen…

Als je de goedkoopste wil, ben je nog aangewezen op een estate. Ook prima, qua praktisch gemak zelfs beter. De uitvoering is lekker ‘des Mercedes’, zilver, dubbelvijfspaaks AMG-velgen, iets dikkere bodykit: lekker. Je krijgt net als met elke AMG des tijds een sequentiële automaat met vijf versnellingen.

Kopen

Voor wat we gewend zijn qua goedkoopste varianten van auto’s, valt de goedkoopste Mercedes C-Klasse met V8 totaal niet tegen. Hij oogt netjes, is niet voorzien van allerlei gekke modificaties en het enige waardoor deze niet duurder is, lijkt de kilometerstand van 190.685 kilometer. Ook dat valt nog mee. Mag ook wel, want écht goedkoop is ‘ie niet.

Hij mag namelijk mee voor 18.995 euro. Oké, da’s wel een lekkere V8 voor je geld. Maar zie het in dit perspectief: voor 22.750 euro staat de goedkoopste C63 AMG voor de deur. Voor die vier duizend euro heb je dan wel die nog gewelddadigere V8 en een iets moderner interieur. Dan is de C55 wel duur.

Mocht je een sedan willen, dat kost 22.500 euro. Ook staat er voor 21.500 euro een C43 van de generatie ervoor te koop. Grappig: drie generaties C AMG met V8 allemaal rond hetzelfde prijspunt. Maar de C55 blijft de goedkoopste, dus sla je slag op Marktplaats.