Zoveel miljoen euro heeft Robert Doornbos voor zijn huis in Amsterdam gekregen

Goed nieuws voor Robert Doornbos en familie: het huis in Amsterdam is eindelijk verkocht.

Welkom bij een nieuwe episode van Autoblog Boulevard.

In een huizenmarkt heter dan de temperatuur van het asfalt op de A10 vandaag zou het kinderspel moeten zijn om je huis te slijten. Maar dat is vooral in het lage- en middensegment het geval. Eigenaren van luxe villa’s hebben hun huisje soms jaren te koop staan. Het is nu eenmaal een andere markt.

Ook Robert Doornbos had daar ‘last’ van. Terwijl de familie is neergestreken in Dubai, moesten ze nog wel even hun herenhuis in 020 verkopen. Makkelijker gezegd dan gedaan. Hoewel het huis aan de binnenkant lekker modern is, oogde de buitenkant niet helemaal matchend met de vibe van het geheel.

Het huis van Robert Doornbos kwam in september 2024 te koop te staan. In eerste instantie lag de vraagprijs op 3,1 miljoen euro. Dat bleek iets te hoog gegrepen. In februari van dit jaar volgde een stevige prijsverlaging naar 2,85 miljoen euro. Ook toen liep het nog niet storm voor het huis van de oud F1-coureur.

Fast forward naar juni 2025 en eindelijk is de woning verkocht, zo bericht Bekende Buren. Het is geen tegenvaller. Het herenhuis in Amsterdam-Zuid leverde 2.610.000 euro op. Dat is een mooie winst. Doornbos en zijn partner Chantal Bles kochten het huis in 2019 voor een miljoen euro. Er is het nodige verbouwd aan de woning, maar ze steken toch zeker een miljoen euro winst in hun zak.

De koper krijgt een huis met een woonoppervlakte van 328 vierkante meter, vier verdiepingen, zeven kamers, een achtertuin van 103 vierkante meter en een dakterras. In principe is het allemaal niet zo heel wereldschokkend uniek, maar door de ligging in Amsterdam-Zuid hebben we het over een miljoenenwaarde.

Gefeliciteerd Robert. Is dat hoofdstuk ook weer afgesloten. De miljoen euro winst kan gebruikt worden voor alle avonturen die de familie beleeft in de Emiraten-zandbak. Helemaal afscheid nemen van Damsko doet het stel overigens niet. Doornbos bezit nog een pand in Amsterdam, wat momenteel wordt verhuurd.