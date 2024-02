Heb jij een hekel aan de GP van Engeland? Slecht nieuws!

De GP van Engeland staat al sinds jaar en dag op de F1-kalender en daar gaat de komende tien(!) jaar geen verandering in komen.

De circuits van de F1-kalender maken best een bonte mix. Enerzijds heb je circuits waar door ‘nieuwe investeringen’ in de sport meer een soort grote PR-stunt lijken, anderzijds zijn er bijvoorbeeld circuits die al zo lang mee gaan dat je ze eigenlijk niet kunt afschrijven. Elk jaar komt minstens één keer tijdens de GP van Monaco ter sprake of dat circuit nog wel de moeite waard is, daar de smalle straten van Monte Carlo heden ten dage ervoor zorgen dat één inhaalactie per race een bijzonderheid is. Toch kan je een race als de GP van Monaco niet al te makkelijk afschrijven, daar is ‘ie te historisch voor.

Silverstone

De GP van Engeland is een beetje hetzelfde verhaal. Deze wordt gereden op Silverstone, een zeer historisch circuit. Als je het ondergetekende vraagt (wat je qua F1 niet altijd moet doen) is Silverstone een lekker gemiddelde baan: niet oersaai, maar de recente uitslagen zijn meestal niet meer dan gesneden koek. In de Hamilton-hegemonie deed Lewis uiteraard nog extra zijn best om zijn thuispubliek van een feestje te voorzien, ook als dat ten koste ging van Max Verstappen.

Silverstone tekent bij

Maar goed, het is geen Monaco-situatie waar de baan echt problematisch is. Je kan prima inhalen, er zitten een paar zeer herkenbare bochten bij en het klimaat is lekker Engels: er is altijd kans op regen wat de balans weer heel anders neerzet. Bovendien heeft Silverstone zeker de historie aan haar zijde: de allereerste F1-race ooit, in 1950, werd gereden op de Britse baan. Kortom: van alle banen op de kalender hebben we niet het idee dat Silverstone in het verdomhoekje zit en dat wordt bevestigd met een nieuw contract. Silverstone blijft tot en met 2034 op de kalender: er is met tien extra jaren bijgetekend.

Eigenlijk kun je dat van mijlenver aan voelen komen, maar goed, dat het op papier staat is natuurlijk een mooie bevestiging. Andere banen kunnen komen en gaan, maar Silverstone blijft stug zijn plekje verdedigen. Al betekent een contract niet alles, het zou niet het eerste Britse F1-begrip zijn dat via een speciale clausule eerder breekt.