Terugkeer Volkswagen California is goed en slecht nieuws

We zouden moeten beginnen met: joepie, de Volkswagen California keert terug! Maar eigenlijk vinden we de gekozen basis een beetje jammer…

We zitten in het midden van een revolutie als het gaat om de Volkswagen-bus. Totaal niet als het gaat om de Transporter (T6.1) want die is eigenlijk niet veranderd sinds de T5 in 2003. Des te meer omdat de eerste elektrische VW bus hier is en je kent ‘m vast. De Volkswagen ID.Buzz.

Volkswagen-busjes

Er zijn nu namelijk drie lijnen van Volkswagen-busjes. De eerdergenoemde Transporter T6.1 als bestelversie is dus min of meer dezelfde bus als de T5 van 20 jaar geleden, met uiteraard de nodige updates. Modellijn twee is de nieuwe Multivan. Dat was altijd gewoon een personenversie van de Transporter, maar dat is nu een apart model op het MQB-platform. Nummer drie is de eveneens eerdergenoemde ID.Buzz die als volledig elektrische bus op het MEB-platform staat.

Nieuwe California

Eén van deze busjes krijgt een zeer toffe versie: Volkswagen kondigt namelijk aan dat er een nieuwe California in het verschiet zit. Dit is één van de meest klassieke en leuke versies van de VW-bus. Van de Westfalia Joker (T3) tot de huidige California van VW zelf: als je knus wil kamperen met een VW bus, moet je de California hebben. Met hefdak, natuurlijk.

Welke?

Volkswagen heeft dus drie busjes om uit te kiezen om de nieuwe California op te bouwen. De Transporter wordt het niet in ieder geval. Niet alleen omdat dat niet logisch zou zijn, ook omdat de uitgaande California al een Volkswagen T6.1 is. Dan heb je nog over de logische keuze en de leuke keuze. Volkswagen zou namelijk als ‘ID. California’ de ID. Buzz gelijk onsterfelijk kunnen maken. Fervente elektrofanaten moeten echter nog even wachten met een rondreis door Noorwegen boeken per ID. Buzz California, want de aankomende California wordt op basis van de Multivan gebouwd.

Nieuwe Multivan California

Zoals gezegd: het is de logische keuze. De Volkswagen California is eigenlijk sinds zijn bestaan al op basis van de personenversie van de Transporter. Verwacht dus een Multivan met hefdak en een woongedeelte achter de voorstoelen. Daar blijft het nog steeds een leuke camper door en als je elektrofanaat bent: de Multivan is er ook als hybride. Een California Hybrid is dus zeker niet uit te sluiten.

California Universe

Bovendien kan die ID. Buzz als California alsnog komen na de ‘echte’ Volkswagen California op basis van de Multivan. Volkswagen kondigt namelijk een ‘California Universe’ aan. De California-familie is al uitgebreid met de komst van de Caddy California en meer modellen zijn niet uitgesloten. Ook voor kamperende Volkswagen-busfanaten is de huidige tijd dus perfect.