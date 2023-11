Uitslag Sprintrace GP Brazilië 2023

De kwali voor de sprintrace bracht al spektakel, maar hoe zat het met de race?

De crash van Ocon en Alonso, daar is nog niet iedereen over uitgesproken. Ook al weten we natuurlijk dat er gewoon ruimte was voor Ocon om NIET tegen Alonso aan te rijden. Maar vecht dat maar uit in de comments.

Het was na de kwalificatie waarbij Norris net Verstappen verschalkte in SQ3 nu dus tijd voor de Sprintrace. 24 Rondes in Sao Paulo. De laatste sprintrace van het 2023 seizoen. Volgens sommige mensen (de Engelse commentatoren van F1 TV) is dit het circuit wat zich het beste leent voor sprintraces omdat er zo goed ingehaald kan worden.

Start:

Max heeft een goede start en haalt Lando clean aan de binnenzijde in voor de eerste bocht. En als we de 2e ronde ingaan en DRS beschikbaar is, ligt Russell al op de tweede plaats. 2 Plekken winst voor hem vanaf de 4e startplek.

En de nummers 2 en 3 in het rijderskampioenschap, Lewis en Sergio Perez hebben het in de beginfase aan de stok en Leclerc komt zich er mee bemoeien. Actie in de beginfase van deze sprintrace. Sergio pakt de 4e plek af van Hamilton.

In de 5e ronde pakt Lando de 2e plek weer af van Russell aan het einde van het ‘rechte’ stuk.

1/3e van de Sprintrace

Sergio pakt in ronde 10 Russell weer in en probeert weg te komen op de 3e plek van Russell, maar DRS zit hem in de weg en George is eager. Verstappen zit in deze fase circa 1,5 seconden voor Lando die voorlopig Max nog niet los laat.

De Softs waar bijna het hele veld op rijdt houden het vooralsnog bij iedereen nog goed vol na inmiddels 12 rondes.

Daniel Ricciardo kon bij de start geen potten breken maar net na de helft van de sprintrace gaat hij in de clinch met Sainz die plaats 8 vooralsnog bezet. Piastri zit op het vinkentouw en probeert op zijn plek Ricciardo te verschalken.

Slotfase Sprintrace GP Brazilie 2023

In ronde 16 geeft Max gas en vergroot hij het gat naar Lando wat langzaam iets terugliep naar 2 seconden. Safe voor DRS van Lando.

Russell geeft aan dat hij de eerste drie niet kan volgen en Lewis op de 5e plek achter hem zit in ronde 20 al 20 seconden achter Max. Dat geeft niet veel hoop voor de kansen van halve Braziliaan Lewis voor de hoofdrace van zondag. De Mercedessen komen in de Spintrace toch iets tekort.

Tsunoda ligt inmiddels stiekem op plaats 6 met nog 2 rondes te gaan.

In ronde 22 ligt Max ruim 2,5 seconden voor op Norris, die op zijn beurt weer bijna 9 (!) seconden voor ligt op Perez. Een podium voor Sergio zou voor hem een mooie opsteker zijn.

En dat lukt. Max pakt hem, Lando als tweede en Sergio als derde! En Yuki als 6e, die doet het dus

Volledige uitslag Sprintrace GP Brazilië 2023

Positie Coureur 1 Max Verstappen 2 Lando Norris 3 Sergio Pérez 4 George Russell 5 Charles Leclerc 6 Yuki Tsunoda 7 Lewis Hamilton 8 Carlos Sainz jr. 9 Daniel Ricciardo 10 Oscar Piastri 11 Fernando Alonso 12 Lance Stroll 13 Pierre Gasly 14 Esteban Ocon 15 Alexander Albon 16 Kevin Magnussen 17 Guanyu Zhou 18 Nico Hülkenberg 19 Valtteri Bottas 20 Logan Sargeant

Morgenavond zijn we er weer voor de hoofdrace tijdens de GP Brazilie 2023