Heeft Kia met de EV4 + EV5 weer een best verkopend model in handen? [VIDEO]

Kia breidt zijn elektrische line-up verder uit met drie opvallende modellen.

Dat zijn de de EV4 hatchback, de EV4 Fastback en de EV5 SUV. Alle drie staan ze op het E-GMP-platform, maar in tegenstelling tot de grotere EV6 en EV9 kiezen deze modellen voor een 400V-architectuur. Dat maakt ze betaalbaarder, maar ze laden langzamer dan de 800V-varianten.

De EV4 hatchback biedt met zijn lange wielbasis verrassend veel ruimte. Met het standaard 58,3 kWh-pakket haal je zo’n 435 km WLTP, terwijl de long range accu van 81,4 kWh je tot 625 km brengt. Snelladen kan van 10 naar 80% in ongeveer een half uur. Met 218 pk, 8,4 seconden naar de 100 en een trekgewicht van 1200 kilo is hij veelzijdig inzetbaar.

De EV4 Fastback onderscheidt zich vooral met zijn aerodynamisch design. Daardoor loopt de actieradius op tot 633 km. De bagageruimte is met 490 liter groter, en het model oogt net wat exclusiever. De EV5 is de SUV van het trio. Groter, hoger en ruimer – met 566 liter bagageruimte en een frunk van 44 liter. Dankzij dezelfde 81,4 kWh accu kom je tot 530 km ver, al levert de hogere bouw wel wat range in.

Alle drie de modellen bieden handige functies zoals vehicle-to-load, waarmee je apparaten kunt voeden – ideaal voor onderweg of tijdens een barbecue. De prijzen beginnen bij circa €37.695. Check de video waarin Wouter de nieuwe modellen uitgebreid aan je voorstelt!