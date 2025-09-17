Zo luxe heb je een Fastned nog nooit gezien

Snelladen is een ervaring apart bij deze Fastned in België.

Bij een snellader wil je eigenlijk weer zo snel mogelijk weg. Laden en wegwezen. Bij deze snellader wil je misschien wel blijven hangen. Het ziet er in elk geval gezellig uit!

Fastned kennen we allemaal van die gele luifels langs de snelweg waar je je EV op tempo weer wat bereik kunt geven. Het zijn niet de meest spannende plekken om een pauze te nemen. Je hebt in elk geval een dak boven je hoofd, dat kunnen ze bij IONITY vaak niet zeggen. Maar dat is het ook wel.

Daar is nu verandering in gekomen. Langs de E17 bij Gentbrugge in België heeft Fastned zijn grootste en meest luxe stations tot nu toe geopend. Het gaat hier om twee nieuwe locaties. Ze zitten aan beide kanten van de snelweg tussen Gent en Antwerpen. Het doet me een beetje denken aan de Porsche laadstations, maar dan voor alle merken. Er is een restaurant, een 24/7 zelfbedieningswinkel, een speelplaats voor de kinderen, en zelfs douches. Ja, je leest het goed: douches bij een laadstation. Nooit gedacht dat ik snelladen en douchen in één zin zou uitspreken.

Fastned Gentbrugge

Onder de bekende gele daken vind je zestien snelladers van 400 kW. Daarnaast zijn er vier laders speciaal voor vrachtwagens. Hebben de truckers ook wat lekkers te nassen voor onderweg in het restaurant. Het hele complex is zo’n 8.000 vierkante meter groot. Uiteraard draait alles volledig elektrisch en is de boel uitstootvrij.

Er is een ondergrondse waterzuivering en een groen dak zorgt ervoor dat regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. De parkeerplaats is ingericht met bomen, bloemen en beschutting tegen de snelweg zodat het niet allemaal één groot betonfest is.

Met Gentbrugge opent Fastned zijn 47ste locatie in België. Daarmee telt het netwerk inmiddels ruim 380 stations verspreid over 9 landen. Tegen het einde van 2025 moeten dat er in België vijftig zijn, en in heel Europa meer dan vierhonderd. Fastned wil groeien naar 1.000 stations in 2030.

Met een 800v elektrische auto heb je eigenlijk geen restaurant of douche nodig, want je EV kan snel genoeg laden. Maar toch is het mooi meegenomen dat dit er nu is. Het maakt een laadstop toch een stuk aangenamer mocht je wel behoefte hebben aan deze zaken. Dus kom maar door Fastned, dit zien we ook graag in Nederland!