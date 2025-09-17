Je gelooft nooit van welk merk dit interieur komt

Fout. Want zo riant vertoeven kan ook in een voordeligere hoek.

Riant achterin vertoeven. Dan moet je bij merken als Rolls-Royce, Mercedes-Maybach of een Bentley zijn, toch? Nou, dat hoeft helemaal niet. De meer modale merken hebben ook wat te bieden. Helaas niet hier in Europa, maar elders is hier een complete markt voor.

Voor dit verhaal moeten we naar Azië. Het continent waar de luxe minivan booming is. En we hebben het over het merk Kia. Verschrikkelijk succesvol hier in Nederland met de EV-modellen, maar ditzelfde Kia kan dus ook dit soort auto’s maken.

De vernieuwde Kia Carnival Hi Limousine voor de Zuid-Koreaanse markt laat zien dat je echt geen Maybach hoeft te hebben om riant achterin te zitten. Voor modeljaar 2026 heeft dit model een flinke update gekregen.

Wat direct opvalt is het dak. Op foto’s lijkt het alsof iemand er een dakkoffer op heeft geschroefd, maar in werkelijkheid is het een fabrieksmatig verhoogd dakdeel. Dat zorgt voor meer hoofdruimte. Zo kun je wat makkelijker opstaan vanaf je luxe zetel zonder meteen je harses te stoten.

Afhankelijk van je wensen is de Hi Limousine leverbaar met vier, zeven of negen stoelen. De ultieme variant is de vierzitter Signature. Achterin vind je dan twee gigantische fauteuils die niet alleen elektrisch verstelbaar zijn, maar ook beschikken over beensteunen, massagefuncties en zelfs een voetmassage-unit. Dat is toch fantastisch.

Verder zijn er uitklapbare tafeltjes, een koelkast, een speciaal vak voor je schoenen, draadloze oplaadpunten, een jashanger en een 21,5-inch scherm in het dak. Kia heeft zelfs de vloermatten dikker gemaakt en een streepjespatroon toegevoegd, terwijl de gordijntjes een extra stiklijn hebben gekregen. Natuurlijk is er ook sfeerverlichting om de donkere avonden wat gezelliger te maken.

Op de overvolle snelwegen in Nederland is autorijden toch al geen reet meer aan. Zo’n minivan zou wat dat betreft briljant zijn voor bij ons. Lekker achterin vertoeven, terwijl zo’n studentchauffeur je naar het werk brengt. En een weekendje weg boeken met je matties is dolle pret aan boord van zo’n Kia. Ik lust ‘m wel.