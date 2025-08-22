RIP Kia Ceed, lang leve de Kia EV4

Kia timmert als een malle aan de weg met zijn EV’s. Nu ook in Europa gebouwd. De productie van de Kia EV4 is in Slowakije gestart.

De Kia Ceed, al dan niet met apostrof, is sinds 2007 te vinden bij de Kia dealer. Het was voor het merk de eerste volledig in en voor Europa ontworpen auto. Zeer succesvol, maar als je de huidige Ceed in de showroom bij Kia ziet staan is het een beetje een achterhaald model. Met al het EV geweld en strak getekende auto’s komt ie gewoon verouderd over.

Vooral de stationwagen is ons land erg populair. Niet gek want het aanbod van stations wordt steeds schaarser, alle merken stappen immers over op SUV’s en crossovers.

RIP Kia Ceed?

Nou suggereert de titel dat het merk volledig afscheid neemt van de Ceed. Dat is niet zo. Er komt een directe opvolger voor de Kia Ceed, maar nu nog even niet. En in de Europese fabriek in Slowakije is er daarom productieplaats voor de eerste elektrische Kia die op Europese bodem in elkaar geschroefd wordt.

Lang leve de Kia EV4

In de fabriek in Žilina in Slowakije is namelijk de productie van de Kia EV4 gestart. Deze EV4 is net als in de jaren nul de Kia Cee’d speciaal ontwikkeld voor de Europese markt en daarom wordt de auto ook logischerwijs in Europa gefabriceerd.

Daarmee heeft het model voor Kia een primeur te pakken. Het is de allereerste keer dat het merk een volledige elektrische auto in Europa bouwt. Er moest wel flink aan de productielijnen worden gesleuteld om dat mogelijk te maken, maar nu kunnen in de fabriek zowel elektrische auto’s, (plug-in)hybrides en auto’s met een verbrandingsmotor gebouwd worden.

Meer dan 500 duizend auto’s per jaar

Kia kan in Slowakije maximaal 540 duizend auto’s bouwen. Naast de volledig elektrische Kia EV4 wordt hier momenteel ook de Kia XCeed en de Kia Sportage gebouwd. De Kia Ceed vanaf nu dus niet meer.

Er werken zo’n 3.700 mensen in de fabriek die samen met 600 robots de als warme broodjes verkopende Kia’s bouwen. De fabriek ging in 2004 open en sindsdien werden er meer dan vijf miljoen auto’s voor 83 landen gebouwd. De fabriek bouwt daarmee zo’n 11 procent van alle Kia’s die er wereldwijd per jaar gefabriceerd worden.

Kia EV4

De productie van de iets langere broer van de populaire EV3 is dus van start. Hij heeft altijd 204 pk en komt maximaal 590 kilometer ver op een volle batterij. Hij is er als hatchback en er is ook een sedanversie die 630 kilometer ver komt. Die laatste staat overigens niet op de foto’s van het ronkende persbericht van de productiestart. Wij hebben wel een idee wel waarom…

Eind deze zomer zijn de eerste exemplaren vanuit Slowakije naar de Nederlandse dealer gebracht en kun je hem daar in levende lijve aanschouwen.