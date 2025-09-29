Heerlijk oldskool: Mercedes-Benz GLS 450d #test

Vroeger was alles beter, toen mochten we nog diesel rijden in Nederland.

Het klinkt misschien wat dramatisch, maar als je weer eens in een moderne diesel rijdt, dan ben je wel om. Verdwenen is de weeïge uitlaatgeur, die je de adem beneemt. Voorgloeien, nagelen, roetwalmen, ook dat is allemaal verdwenen. Wat is gebleven is het heerlijke koppel onderin en de fantastische actieradius.

EV-rijders “pochen” dat hun bolide echt 400 km haalt, wat ontzettend schattig is. De range van de GLS 450d overschrijdt ruimschoots 1000 km, en dat zonder ook maar een beetje je best doen om op het verbruik te letten. Eens in de twee-drie weken tanken, wie heeft er zo’n lelijke laadpaal in de tuin nodig…

De GLS 450d

Voordat jullie helemaal afhaken: de GLS is er ook met diverse benzinemotoren: de basis is de 381 pk sterke GLS 450, gevolgd door de GLS 580 met 517 pk, de Maybach GLS met 557 pk en de 612 pk sterke GLS 63 AMG. Iedere GLS heeft 4Matic en het zijn ook allemaal mildhybrides met een minimaal 20 pk sterke elektromotor. Stekkeren, ja dat kan dus niet met de GLS, een plug-in hybride of elektrische versie is er niet.

De Mercedes-Benz GLS 450d van de test heeft een zijdezacht draaiende drie liter grote zes-in-lijn. Ik ga jullie verbazen, want we beginnen eens met compleet andere cijfers. Volgens de fabrieksspecificaties verbruikt de GLS 450d tussen de 9.1-8.0 l/ 100 km.

Een verbruik van 1 op 12 is voor een diesel niet bizar zuinig, maar de GLS wist ons toch nog te verbazen. Ik ben niet zo’n hypermiler, 130-140 km/u op de snelweg vind ik geen gekke snelheid. Kortom ik lette niet echt op het verbruik, tot ik er wel aandacht aan besteedde. Zelfs met mij achter het stuur versloeg de GLS 450d de fabrieksopgave, kom daar maar eens om in een elektrische auto.

De specs van de Mercedes GLS 450d waar jullie normaal gesproken aanslaan, die hebben we natuurlijk ook voor je. De drie liter grote zescilinder diesel genereert een heerlijke 750 Nm aan koppel en maximaal 367 pk aan vermogen. Daarmee haalt deze zeecontainer 250 km/u en sprint naar 100 in 6,1s.

Overdaad is fijn

Drie zitrijen met zeven zitplaatsen zijn standaard. Met een druk op de knop om meer dan de standaard laadruimte te creëren. Druk je nog een keer op een andere knop dan verdwijnt ook de middelste zitrij. Dan is er totaal 2400 liter laadruimte. Moet er weer een sportteam mee, dan klappen de alle stoelen weer elektrisch terug met dezelfde knoppen.

Iedereen kan zijn apparaten lekker opladen, want overal zijn USB-C aansluitingen te vinden. Ja, dus ook op de derde zitrij. Daar zit je ook al niet te vernikkelen, want ook daar is stoelverwarming.

Het is allemaal niet nodig, maar oh wat is het lekker. Kleine dingen zoals de armsteunen en deurpanelen die verwarmd zijn. Het stuur wordt omgeven door het MBUX-systeem, overigens heeft de GLS niet die gigantische hyper- of superscreens.

Rust, regelmatigheid en reinheid

Nou OK, vooral de eerste twee slaan heel duidelijk op de Mercedes-Benz GLS 450d. Het is geen langzame auto, maar opjutten doet die niet. Het interessante daarbij is: in veel andere auto’s kan je hard sprinten, maar sta je ook snel bij de pomp/laadpaal of heb je even een pauze nodig. De GLS excelleert in lange ritten op hoge snelheid. Zo nu en dan moet je tanken, maar moe wordt je achter het stuur niet zo snel.

Airmatic luchtvering filtert de buitenwereld lekker weg, motorgeluid, windgeruis, het is iets wat je in andere auto’s ervaart.

Belachelijk veel belasting

Er is een reden dat er zo weinig diesels in Nederland bijkomen. Als je zelf de belasting moet betalen, dan bedenk je je wel twee keer. Gelukkig hoeven agenten het niet, want voor veelrijders zoals de SIV-piloten is diesel nog steeds de beste optie.

Hou je even vast. De motorrijtuigenbelasting voor de GLS 450d bedraagt ruim 300 euro. Per maand, niet per kwartaal! Na een jaartje GLS 450d rijden heb je alleen al aan MRB bijna 4 mille afgetikt.

Dat was niet nog het begin van de bijdragen aan de staatsruif. Bij aanschaf moet er niet alleen 21% BTW worden afgedragen, maar ook de befaamde BPM. Die is gebaseerd op de CO2-uitstoot en diesels mogen daar nog wat extra betalen per grammetje. Totaal is de bruto BPM op een Mercedes-Benz GLS 450d 70.538 euro. Whoppa.

De Mercedes-Benz GLS 450d 4MATIC AMG Line staat in de prijslijsten vanaf 180.949 euro. Het lekkere Manufaktur kleurtje Iers Midgroen vergt een extra investering van 3.811,50 euro en daarna is er nog zat aangevinkt in de configurator. De totale schade is 228.401 euro, waarvoor nog een extra bedrag BPM omdat de GLS 450d uit de test op 23” velgen de fabriek uitrolde. Welkom in Nederland.