Audi bevestigt eindelijk de komst van BMW X7-rivaal

Vind je de Audi Q7 te klein? Nee? Wij ook niet. Toch komt er een model boven de Q7.

Mercedes was altijd de koning van zoveel mogelijk segmenten opvullen. Zij kwamen in 2006 als eerste van de Duitse drie met een full-size SUV: de GL. BMW kwam later met de X7, maar een antwoord van Audi bleef uit. Daar gaat echter verandering in komen.

Er wordt al langer gespeculeerd over de komst van een eventuele Audi Q9, maar nu is het dan officieel bevestigd. Geoffrey Bouquot vertelt tegenover Automobilwoche dat er een Q9 op komst is. En Bouquot kan het weten, want hij is de ontwikkelingsbaas bij Audi.

De Audi Q9 komt dus boven de Q7 te staan, wat met een lengte van 5,05 meter ook al geen kleine jongen is. Niet geheel toevallig valt de komst van de Q9 samen met een nieuwe generatie Q7. De huidige werd vorig jaar nog gefacelift, maar is inmiddels al 10 jaar oud.

De nieuwe Audi Q7 – en dus ook de Q9 – komt op het Premium Platform Combustion te staan, wat we kennen van de nieuwe A5, A6 en Q5. Het wordt dus gewoon een model met verbrandingsmotor, al dan niet met hybride ondersteuning. Range extenders behoren eventueel ook nog tot de mogelijkheden.

Voor de Europese markt is een Audi Q9 tamelijk overbodig, maar hé, er zijn altijd mensen die de grootste willen hebben. De BMW X7 en Mercedes GLS worden hier ook gewoon verkocht, al is het in hele kleine aantallen.

Waar Audi natuurlijk vooral op mikt is de Amerikaanse markt. Daar is alles nu eenmaal groter: de mensen, de wegen en dus ook de auto’s. Niet voor niets worden zowel de BMW X7 als de Mercedes GLS in de VS geproduceerd. Audi heeft op dit moment geen fabriek in de VS, maar daar kan nog verandering in komen. Ook met het oog op de importheffingen van Trump.

De Audi Q9 laat niet heel lang meer op zich wachten. Zowel de nieuwe Q7 als de Q9 zouden volgend jaar al onthuld moeten worden. Op basis van spyshots weten we al dat de Q7 gespleten koplampen én achterlichten krijgt. De Q9 dus waarschijnlijk ook. Daarmee wordt het een waardige concurrent van de X7.