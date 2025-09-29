Pas op: vanaf komende week is er weer een flitsmarathon!

Alleen word je er deze keer niet vaker door gepakt op te hard rijden.

Verkeersboetes zijn duur. Te duur, vindt het merendeel van de Nederlanders. Wellicht is dit de aanleiding voor het afnemende aantal bonnetjes. We worden vooral minder vaak gepakt op te hard rijden. Het gat in de schatkist wordt echter al deels opgevuld door een andere boete die steeds meer mensen krijgen: het vasthouden van de telefoon tijdens het rijden.

De populaire boete brengt ons bij het onderwerp. Komende week gaan er waarschijnlijk nog veel meer mensen op de bon vanwege handheld bellen. Dit komt niet doordat we ineens allemaal moeten bellen in de auto, maar omdat de politie er meer op gaat controleren.

Flitsmarathon vanaf 6 oktober

De zoveelste flitsmarathon op de Pan-European Traffic Safety Operations Calendar van Roadpol komt eraan. Van maandag 6 tot en met zondag 12 oktober letten Europese agenten extra op het gebruik van telefoons achter het stuur.

Roadpol zegt hierover: ”Afleiding van de bestuurder is een groeiend probleem geworden, aangezien het gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische apparaten tijdens het rijden leidt tot een toenemend aantal ongelukken. Deze campagne richt zich op handhaving van wetgeving tegen afleiding in het verkeer en het vergroten van het bewustzijn over de gevaren van onoplettendheid achter het stuur.”

Hoe de extra controles eruit gaan zien, is niet bekend. Wellicht worden er weer touringbussen ingezet. We weten wel dat Nederland ook met iedere actie meedoet, dus ook hier zullen de smerissen extra letten op telefoongebruik achter het stuur. Ter herinnering: wie gepakt wordt, moet een boete van € 430,- betalen.

Het doel van de flitsmarathons

Roadpol houdt de verschillende extra controles met twee doelen: ”het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden te verminderen”. De verdere uitleg luidt: ”Door gelijktijdige, opvallende handhavingsacties in meerdere landen uit te voeren, streeft de organisatie ernaar een wijdverbreid afschrikkend effect te creëren en tegelijkertijd het publiek bewust te maken van verkeersveiligheidsproblemen.”

Na de extra controles bespreken de agenten hoe ze te werk zijn gegaan en wat er het beste heeft gewerkt. Daarmee willen de verkeersagenten hun strategieën verbeteren. Oftewel; het is uiteraard al niet handig om je telefoon vast te houden tijdens het autorijden, maar laat het vanaf 6 oktober echt even achterwege tijdens de flitsmarathon. Dat, tenzij er een straf windje staat.