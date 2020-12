Heet! BMW M3 en M4 prijzen bekendgemaakt - Autoblog.nl

De prijzen van de BMW M3 en M4 zijn bekend. Dit mag je neertellen voor de dikste 3 en 4 Serie.

Zijn we nog maar net bekomen van die 4 Serie Cabrio prijs, komt BMW opeens met de M3 en M4 prijzen. Wat je mening van de modellen ook is, het is prima voer voor discussie op deze vrijdagmiddag. Want met de prijzen paraat is het makkelijker inschatten. De nieuwe BMW M3 en M4, of toch iets van die twee andere merken?

Net als de M5, M8 en zo nog een aantal modellen komen de M3 en M4 in twee smaakjes. Als ‘gewone’ en als Competition. Negen van de tien klanten zal ongetwijfeld voor de Competition gaan. Net als dat de meeste klanten ook een Porsche 911 Turbo S verkiezen boven de Turbo. Het prijsverschil is ook niet krankzinnig groot moeten we zeggen.

Voor 124.376 euro mag u instappen. Dan heb je de BMW M3. De M4 is met 128.179 euro enkele duizenden euro’s duurder. De BMW M3 Competition en M4 Competition prijzen liggen op 129.269 euro en 131.862 euro.

Er is keuze uit een M Steptronic 8-traps automaat of een handgeschakelde 6-versnellingsbak. Dit laatste is uniek in het segment. De concurrentie is helemaal afgestapt van de handbak. De genoemde prijzen van de BMW M3 en M4 zijn voor de varianten met achterwielaandrijving. De M xDrive versies volgen pas in de zomer van 2021.

Concurrentie

Mercedes-AMG heeft de C63 en de C63S. Audi heeft de RS5. De C63 AMG begint bij 120.982 euro. De C63 S komt uit op 130.344 euro. De Audi RS5 is er vanaf 120.490 euro voor de Sportback