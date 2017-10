HEET: Gasly rijdt NIET voor Toro Rosso in de VS [updated]

Dus iemand anders mag zich opmaken voor een ritje in de STR12.

Wie dat echter gaan worden is nog niet bekend, maar er is nog wel een opvallend ander feitje naar buiten gekomen over de kwestie. Autosport bericht namelijk dat niet Honda verantwoordelijk is voor deze beslissing, maar juist ‘good old’ Helmut Marko er een voorstander van is om een andere coureur een kans geven in de STR12 naast Kvyat in Austin. Honda zou zelfs aangegeven hebben dat ze het helemaal prima vinden als Gasly in Amerika zou startten voor Toro Rosso, zelfs als ze daardoor de titel aan Toyota moeten laten in de Super Formula. Het klinkt zo vergezocht dat het waarschijnlijk waar is, vooral omdat Helmut Marko erbij betrokken is.

De keiharde Oostenrijker is naar verluidt van plan een grondige evaluatie uit te voeren van zijn rijders met het oog op de bezetting in het team van volgend jaar. Dat past ergens wel bij de topsport, je zou zelfs kunnen stellen dat een team als Ferrari te lief voor hun rijders is op dit vlak. Maar Helmut is wel de andere kant van het spectrum en je kan je afvragen of zoveel druk op coureurs zetten bevorderlijk is voor de prestaties. Herintreder Kvyat zal zich in de komende vier races dus niet alleen tegen Gasly, maar ook een nog een andere coureur moeten bewijzen.

Dat laatste brengt ons bij het interessantste onderdeel van dit hele verhaal, namelijk wie mag in de Grand Prix van Amerika voor Toro Rosso rijden. Maar helaas is dat dus nog gissen. De geruchtenmolen draait inmiddels wel op volle toeren. Daarbij worden ook op het eerste gezicht bizarre namen genoemd zoals die van Takuma Sato. De Japanse Indy 500-winnaar heeft zijn hele carrière al goede banden met Honda en testte in het verleden zelfs al eens voor Toro Rosso. Let wel, dat was in 2008. Enfin, de telefoons in Faenza zullen inmiddels wel van de haak gegooid zijn vanwege allerlei managers die hun beschermeling in de STR12 willen planten.

UPDATE: inmiddels is naar voren gekomen dat Brendon Hartley de favoriet is om het zitje van Gasly over te nemen voor één race. Hartley maakte in het verleden deel uit van het opleidingsprogramma van Red Bull en was in 2009 en 2010 de officiële derde coureur bij Red Bull Racing. Recentelijk kwam de Nieuw-Zeelander uit voor Porsche in het WEC. Als alternatief voor Hartley zou er ook een beroep gedaan kunnen worden op Sébastien Buemi, ook een ex-Red Bull rijder die een aantal seizoenen uitkwam voor Toro Rosso. Het tekent wel een beetje de armoede bij het opleidingsteam dat Red Bull nu kijkt naar deze mannen die ze eigenlijk al afgeschreven hebben.