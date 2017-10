Officieel! Kiwi rijdt voor Toro Rosso in Amerika

Het is een Kiwi en het rijdt in Austin voor Toro Rosso de berg na het rechte stuk op...

In de wandelgangen werd, na de bekendmaking dat Pierre Gasly niet uitkomt voor Toro Rosso tijdens de Grand Prix van Amerika, al snel gefluisterd dat Brendon Hartley een goede kans maakte op het zitje. Hartley maakte in het verleden deel uit van Red Bull’s opleidingprogramma, maar kwam in de F1 niet verder dan de functie van derde coureur. De Nieuw-Zeelander won ooit de Formule Renault Eurocup 2.0, maar verzoop eigenlijk een beetje in de World Series by Renault en GP2.

Na zijn periode bij Red Bull werd Hartley desondanks nog even opgepikt door het F1 team van Mercedes om als testcoureur te fungeren, maar verder dan de simulator kwam hij daar ook niet. Dat leek het einde te zijn van zijn F1-loopbaan. Gelukkig voor Hartley bestaan er buiten de F1 ook nog opties om professioneel coureur te zijn en Brendon had de mazzel dat ze bij Porsche wel iets in hem zagen. Voor de Duitsers won hij met zijn team twee keer het WEC-kampioenschap in 2015 en dit jaar. Bovendien zat de Kiwi in de enige 919 die dit jaar de finish haalde op Le Mans en zodoende kon hij ook de Franse klassieker bijschrijven op zijn palmares.

De inmiddels 27-jarige heeft dus een verdienstelijke C.V., maar toch is de keuze voor hem wel opvallend te noemen. Zijn laatste race in een monoposto dateert van 2012. Bovendien maakte hij zoals gezegd in de opstapklasses sowieso al niet de indruk een echte geweldenaar te zijn. S├ębastien Buemi, die ook genoemd werd als een serieuze kandidaat, was wat dat betreft wellicht een logischere keuze geweest. Maar goed, als die Kvyat zou verslaan, zou dat wellicht meer zeggen over het beleid van Marko dan hem lief is. Toro Rosso’s teambaas French Toast is on the record in ieder geval enorm blij met de keuze voor Hartley:

We are really happy to have him back in our team. With all the racing experience accumulated over the years, we are convinced that he will do a fantastic job for us.

Ik durf ‘m echter wel vast aan: het zou me verbazen als Hartley binnen vijf tienden van Kvyat komt in de kwali en niet verbazen als het eindresultaat zero points is.