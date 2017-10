“Deelname Gasly aan GP van Amerika onzeker door Honda”

Woei! Dachten we net dat de rijderscarrousel wel zo'n beetje tot rust gekomen was na de bevestiging dat Palmer's tijd bij Renault erop zit, volgt er wéér een nieuwe wending.

Het hing al tijden in de lucht, maar na de race van vanochtend is Jolyon Palmer’s F1-carrière tot een voorlopig einde gekomen. We schrijven voorlopig omdat je het maar nooit weet in de F1. Jolyon is er tot op heden in geslaagd een lekker budget bijelkaar te schrapen en mocht hij daar ook in de toekomst in slagen, zou er zomaar weer een team interesse in hem kunnen ontwikkelen. De vraag is of je dat nog moet willen na twee fletse seizoenen bij een half decent team.

Omdat de een zijn dood de ander zijn brood is, was de aankondiging goed nieuws voor Carlos Sainz, die alvast de switch kan maken naar Renault in voorbereiding op volgend jaar. Maar vooral Daniil Kvyat zal blij zijn met de ontwikkeling. Na twee races uitgezeten te hebben, mag de geplaagde Rus terugkeren in zijn stoeltje bij Toro Rosso. Het opleidingsteam van Red Bull kondigde gisteren namelijk aan dat Gasly en Kvyat in hun auto’s zouden zitten bij de volgende race in Amerika over twee weken. Maar dat zou weleens een tikje voorbarig kunnen zijn geweest!

Zoals bekend is Toro Rosso inmiddels in zee gegaan met Honda. De Japanse fabrikant gaat pas volgend jaar motoren leveren aan het team, maar heeft nu al het nodige in de melk te brokkelen. Honda doet ook mee in het Japanse Super Formula kampioenschap en neemt het daarin op tegen aartsrivaal Toyota. Gasly, die dit jaar tot op heden het hele seizoen meegedaan heeft in de klasse, is de beste hoop van Honda om het met name in eigen land prestigieuze kampioenschap binnen te angelen. Zodoende zou het merk er nu bij Toro Rosso op aandringen dat Gasly níet de F1 race rijdt in Amerika, maar in plaats daarvan in actie komt tijdens de seizoensfinale van de Super Formula op -jawel- Suzuka. De twee evenementen vallen namelijk in hetzelfde weekend en met de snelheid van het licht heen-en-weer reizen kan nog niet.

Gasly heeft zelf aangegeven dat hij liever F1 rijdt en zijn kans op de titel in de Super Formula daarvoor wil laten schieten. Maar wat de coureur zelf wil is binnen de Red Bull familie waarschijnlijk zo’n beetje het laatste wat telt (tenzij je al bewezen hebt dat je héél goed bent). Het zal dus waarschijnlijk aankomen op de dynamiek tussen Red Bull en Honda wat er in dit geval besloten wordt.

Mocht Gasly níet in de F1 uitkomen in Amerika ontstaat er natuurlijk de volgende interessante situatie, namelijk een vrij F1-zitje voor een race. Inmiddels gaan al de wildste geruchten de rondte over wie die in kan vullen. Verschillende Honda-protegé’s zoals Takuma Sato en Alexander Rossi zouden bijvoorbeeld een optie zijn. Betere doch minder voor de hand liggende opties zijn Leclerc en Giovinazzi. Dat zijn jonge honden met enige ervaring in de huidige F1-auto’s, maar of Toro Rosso haar team wil inzetten om een Ferrari-junior te helpen is de vraag. Tenslotte is er nog die andere optie: Palmer. Het zal toch niet gebeuren dat Jolyon in die auto gaat zitten en Kvyat om zijn oren rijdt?



Image-Credit: Geinponem via Imgur