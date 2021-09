Nieuwe Polestar modellen zijn onderweg

Er komen nieuwe Polestar modellen aan!

Het is nog altijd even wennen. Bij ons Petrolheads stond Polestar altijd synoniem met bijzonder snelle Volvo’s, Rebel Blue-lakkleur en gave raceauto’s. Tegenwoordig is het een merk dat de buurman ook interessant vindt vanwege de gunstige bijtelling.

Tot nu toe is de introductie van Polestar een bijzonder geslaagde geweest. De Polestar 1 is een bloedmooie GT met 600 pk en de Polestar 2 is de meest serieuze Tesla Model 3-concurrent. Maar gaan er dan nog ‘echte’ Polestars aankomen? Want de Polestar 1 isstiekem een Volvo Concept Coupé en de Polestar 2 begon zijn leven als Volvo 40.2 Concept.

3 nieuwe Polestar modellen

Nu Volvo zelf elektrische auto’s verkoopt, gaat die tactiek niet meer werken. Dat weten ze bij Polestar ook. Daarom zijn er nieuwe Polestar modellen aangekondigd. Het gaat niet om één, niet om twee, maar om drie compleet nieuwe modellen. Polestar heeft dat vandaag aangekondigd. Het zou gaan om de Polestar 3, Polestar 4 en Polestar 5. Lekker creatief bezig, jongens!

De Polestar 3 gaat een enorme SUV worden, ongeveer van het maatje Tesla Model X. Of, om in Geely-kringen te blijven, de Volvo XC90. Om de auto toch nog sportief over te laten komen, zal de Polestar lager zijn. Wellicht dat de Polestar 3 meer een BMW X6-concurrent wordt en dat ze met de XC90 meer op de traditionele families richten.

Goedkoper

De Polestar 4 gaat een kleinere sportieve crossover worden. Wellicht is het de Polestar-versie van de Volvo XC40 P8, of beter gezegd, de Polestar versie van de C40. Ondanks dat de naam ‘4’ is en daardoor hoger lijkt te staan, zal de Polestar véél goedkoper worden. Wij denken dat de nieuwe manier van namen uitdelen nog weleens verwarrend kan gaan werken.

Dan is als laatste nog de Polestar 5. Het lijkt er op dat dat een grote liftback gaat worden. Inderdaad, net als de Polestar Precept. Hoogstwaarschijnlijk is het gewoon een productieversie van die Precept. De auto moet gaan concurreren met de Porsche Taycan enerzijds en Tesla Model S anderzijds.

De Polestar 3 zal in 2022 arriveren, de Model 4 komt in 2023. De Model 5 komt ten slotte in 2025 op de markt.