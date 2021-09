NPO programma’s nu te kijken in je Polestar

Heb je iets te doen tijdens het laden, want NPO Start is nu beschikbaar in de Polestar 2.

Moderne auto’s zijn tegenwoordig zoveel meer dan een hok op vier wielen dat je van A naar B brengt. Het zijn rijdende woonkamers geworden. Zeker bij elektrische auto’s vinden fabrikanten het leuk om er allerlei nieuwtjes in te proppen. Denk aan Tesla met bijvoorbeeld Netflix aan boord, maar ook Polestar doet mee in vorm van NPO Start.

Als de auto geparkeerd is kun je gebruik maken van de NPO Start app in de auto. Tijdens het rijden even een programma terugkijken is er vanzelfsprekend niet bij. Het is een feature om de tijd te doden als je bijvoorbeeld aan het opladen bent, of wacht op iemand als je in de auto zit. Wel is het zo dat de audio desgewenst door kan lopen op de achtergrond als je aan het rijden bent. Zo kun je tijdens het rijden luisteren naar een programma. Het complete aanbod van NPO Start is te vinden in de app in je Polestar 2.

Deze functionaliteit is vooral te danken aan het feit dat het systeem in de auto draait op Android Automotive OS. Dat is onder andere gelinkt aan de Google Play Store. Diverse apps van de Android smartphone kunnen daardoor ook beschikbaar komen op Automotive OS, zoals in dit geval NPO Start.

Polestar zegt dat de videostreaming-app nu nog een beta is. Bezitters van een Polestar 2 kunnen NPO Start downloaden via het infotainmentsysteem van de auto.