Nieuwe Polestar Re:Move heeft achterwielaandrijving - Autoblog.nl

De nieuwe Polestar Re:Move is misschien niet wat je denkt dat het is. Het is namelijk ook het enige wiel dat wordt aangedreven.

Autofabrikanten moeten zo snel mogelijk ombuigen qua activiteiten. Van een eerst een expert in plofmotoren moeten ze nu ineens verstand hebben van elektrische auto’s. Dat is een van de redenen waarom ineens zoveel nieuwe merken worden aangekondigd. Het idee is simpel: die kunnen zich veel sneller aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

Dat ombuigen is nog best lastig. Niet dat we niet van Alfa Romeo houden (bijvoorbeeld), maar de eerste PHEV moet nog komen. Dat wordt nog lastig, met een ban op de verbrandsingmotor over iets meer dan acht jaar. Een van de merken die het wél snel in zag, was Volvo. Ondanks dat ‘Polestar’ officieel een eigen merk is, weet iedereen dat het Volvo is. Sterker nog, de Polestar One en Polestar Two begonnen hun leven als Volvo Concepts:

Polestar Re:Move

Hun laatste concept is absoluut geen Volvo. De nieuwe Polestar Re:Move is een namelijk een lichtgewicht wagentje. Helaas niet in de sfeer van een Donkervoort, Caterham of Westfield. Nee, het is een zogenaamde ‘Last Mile Vehicle‘. In de transport-keten is dit het laatste voertuig dat zorgt voor de levering. Het vehikel is klein genoeg om over fietspaden te rijden. Je kunt maximaal 275 kg laden op de Polestar Re:Move.

De Polestar Re:Move is geheel elektrisch, uiteraard. Echter een aantal details zijn nog niet bekend. De ontwerper, Konstantin Grcic, meldt dat het ontwerpen van een degelijk voertuig compleet anders is dan voor een reguliere auto. Zoals René van der Gijp zou zeggen: “Ik ben geïnformeerd!”

Milieuvriendelijker

Volgens Thomas Ingenlath, de CEO van Polestar (nee, niet die dude met gekke gympen) maakt Polestar van de gelegenheid gebruik om niet alleen de auto’s milievriendelijker te maken. Nee, met de Polestar Re:Move wordt ook de complete fabricage en leveringsketen herzien. Nu ze toch hun activiteiten aanpassen, waarom niet alle activiteiten herzien?

Volgende week volgt de officiële introductie van het apparaat.