Helaas: je kunt een Tesla Model Y dit jaar alleen maar in zwart en wit krijgen

De keuze qua kleuren is helaas zeer beperkt als je een Tesla Model Y bestelt en deze zo snel mogelijk voor de deur wilt hebben.

Diversiteit is ontzettend belangrijk, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Je wilt natuurlijk niet alleen maar zwarte, witte en grijze auto’s op de weg zien, maar auto’s in alle kleuren van de regenboog. Anders is het maar een saaie boel op de weg.

Zeker bij Tesla is het belangrijk dat je een kleurtje kiest. Deze auto’s verschijnen namelijk in enorme aantallen op onze wegen, dus dan moet het niet te veel eenheidsworst worden.

Helaas hebben we slecht nieuws op dit punt. Het Duitse Automobilwoche weet namelijk te melden dat de Model Y in Duitsland slechts in twee kleuren van de band rolt. Die kleuren zijn zwart en wit.

Kun je dan helemaal geen rood of blauw meer bestellen? Jawel, maar dan moet je Tesla Model Y helemaal uit Shanghai komen. Dat betekent dus dat je een stuk langer op je auto moet wachten.

Als je gewoon een witte of een zwarte bestelt kun je rekenen op een levering in oktober. Als je echter een rode of een blauwe kleur wil (of grijs), moet je erop rekenen dat je Tesla Model Y pas op z’n vroegst in maart 2023 arriveert. Aldus Automobilwoche.

In de configurator kun je de kleuren blauw en rood uiteraard wel gewoon aanvinken bij de Model Y. Daarbij staat een verwachte levering tussen november 2022 en januari 2023. Dat klinkt rooskleuriger dan maart 2023, maar we weten niet hoe realistisch deze inschatting is.

Een kleurtje bestelling op je Tesla Model Y wordt hoe dan ook ontmoedigd, want volgens de optimistische inschatting van de configurator moet je alsnog een maand langer wachten.