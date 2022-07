Hou je vast: tanken wordt nóg duurder

Op naar de drie euro allemaal! Tanken dreigt nog duurder te worden.

Koop maar een nieuwe doos tissues. Het is al huilen bij de pomp, maar de tranen zullen nog rijkelijker gaan vloeien. De brandstofprijzen dreigen nog verder op te lopen. Dit keer is het niet corona of een oorlog, maar de euro die het probleem vormt.

In de periode van corona heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de geldprinter flink aangezet. Het gevolg was daarna hoge inflatie. Er dreigt nu ook nog eens een recessie. Een probleem dat zich overigens niet alleen in Europa afspeelde. De gehele wereldeconomie heeft er last van, het ene land wat meer dan het andere.

Recent is de rente echter ook gestegen. Alle ontwikkelingen hebben er mede voor gezorgd dat de euro daalt in waarde ten opzichte van de dollar. Een euro is bijna gelijk aan een dollar. Het is meer dan 20 jaar geleden dat dit is voorgekomen.

De gevolgen gaan jij en ik merken bij de pomp. De handel in olie verloopt in dollars. Omdat de euro zwakker staat moeten we meer betalen voor de olie. En dat resulteert weer in hogere brandstofprijzen.

Sinds het begin van dit jaar zijn de brandstofprijzen fors gestegen. In april zakte de prijs kunstmatig door het accijnsverlaging. Daarna stegen de prijzen weer door. De afgelopen weken was de prijs voor benzine en diesel aardig stabiel. Een nieuwe stijging dreigt nu.