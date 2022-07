Deze bodykit voor de Giulia Quadrifoglio kost 2x zoveel als de auto zelf

Het idee van een Giulia Quadrifoglio met een retro-bodykit is leuk, de uitvoering helaas wat minder. De prijs ook.

Auto’s met klassieke looks en moderne techniek, het is een briljante combinatie. Om dit te bereiken wordt meestal een oude auto genomen, die vervolgens gemoderniseerd wordt. Maar het kan natuurlijk ook andersom: je neemt een moderne auto en geeft deze klassieke looks.

Dat is wat de Italiaanse firma ErreErre Fuoriserie gedaan heeft. Ze hebben een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio genomen en deze een bodykit gegeven die geïnspireerd is op de klassieke Giulia uit de jaren ’60.

Dat is een hartstikke leuk idee, alleen zie dat maar eens goed uit te voeren. De klassieke Giulia heeft namelijk een totaal andere designtaal en totaal andere proporties. Dat is nogal lastig te combineren met een moderne Alfa Romeo Giulia.

Het resultaat valt daarom behoorlijk tegen. Er zitten zeker gave elementen op, maar dit resulteert niet in een samenhangend geheel. Het probleem zit ‘m vooral in de daklijn: De oude Giulia was behoorlijk vierkant, maar ErreErre kan niet verhullen dat de nieuwe Giulia juist een ronde daklijn heeft.

De velgen zijn dan wel weer heel gaaf. Qua looks zijn het de klassieke Giulia GTA-velgen, maar dan wel een paar maatjes groter. De velgen meten nu 19 inch. Je zou eigenlijk gewoon bij ErreErre moeten informeren of je ook alleen de velgen kunt bestellen.

Aan het motorblok is niks veranderd. Dat is dus nog steeds een dikke biturbo V6 met 510 pk. De ophanging en het interieur zijn eveneens standaard. Het gaat dus puur om een bodykit, die volledig uit carbon fiber is opgetrokken.

Dan komen we nu bij het meest schokkende aspect: de prijs. Voor deze retro-bodykit ben je €196.207 (!) kwijt, ex. btw. En voor alle duidelijkheid: een Giulia Quadrifoglio is niet bij de prijs inbegrepen.

Met dit bedrag wordt je nog gematst door ErreErre, want dit is de prijs voor de vroege vogels die een van de eerste 10 exemplaren bestellen. Daarna betaal je €245.000 voor de bodykit. Als de Italianen überhaupt meer dan 10 bodykits weten te slijten.