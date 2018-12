Help, mijn man is supercarbouwer!

Benieuwd hoe John Williams dit gaat oplossen...

Iedereen vraagt zich af: Waarom? Waarom zou je in hemelsnaam een supercar gaan nabouwen? Het levert niets op. Het kost veel tijd, geld en moeite. Uiteindelijk is het resultaat om te huilen. Je houdt echt niemand voor de gek dat jouw creatie gelijk is aan het origineel. En die gene die erin trapt, zal er direct achterkomen wanneer je de auto start. Kortom, met het maken van een replica win je helemaal niets en verlies je veel. Of zitten wij ernaast?

Dat weerhoudt mensen er niet van om het tóch te proberen. Zoals dit heerschap dat van een Pontiac GTO een Aventador probeerde te maken. In principe is het een enigszins geslaagde replica, als in: je kan zien wélke auto ze hebben getracht na te maken. Als je alleen kijkt naar de details, dan hebben ze in elk geval hun best gedaan. Als je heel even (een milliseconde, niet langer) naar de achterkant kijkt, zie je een Aventador. Het probleem is dat een Pontiac GTO een grote coupe is met de motor voorin, en de Aventador een supercar is met een V12 in het midden. Door die eigenschappen zijn de verhoudingen compleet zoek. Dan is deze Lamborghini-imitatie beter gelukt.

Met name aan de voorkant is de auto meer een parodiop een Aventador dan een ode aan Lamborghini’s vlaggenschip. De wielen lijken wel degelijk origineel te zijn, alhoewel ze eigenlijk onder een Gallardo thuis horen. In technisch opzicht is het een Pontiac GTO: dus een dikke V8 die al zijn 405 pk’s naar de achterwielen brengt. In het interieur hebben ze redelijk hun best gedaan, normaal gesproken plakken ze alleen een ander logo op[ het stuurwiel. We verzinnen het natuurlijk ter plekke, maar het schijnt dat de auto op verzoek van John Williams te koop is gezet. De eigenaar wil er, (zorg even dat je zit), 22.500 dollar voor hebben. Dat is toch voordelig dan de 30 mille die de auto eerder moest kosten.

