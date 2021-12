Hennessey Deep Space zeswieler heeft 2.400 pk

De Hennessey Deep Space moet de Bugatti Royale worden van de 21e eeuw.

Hennessey is een bedrijf in Texas. Hun doel is al jaren om auto’s sneller te maken. Met name voor Amerikaanse sportwagens, SUV’s en pick-ups is er een enorme hoop te krijgen. Maar eigenlijk kunnen ze alles dat een V8 heeft, wel voorzien van een supercharger of setje turbo’s. Ook hebben ze tuning-kits in de aanbieding voor automerken als McLaren en Ferrari.

Daarnaast bouwen ze sinds kort de Venom F5, een concurrentie-verslindende hypercar met een topsnelheid van 500 km/u. Aan ambitie is er dus geen gebrek bij de Texanen. Dat blijkt wel uit ‘Project Deep Space’. Dat moet de snelste vierzitter aller tijden gaan worden. Volgens John Hennessey wordt het apparaat zes meter lang. Uiteraard moet het een snelle auto worden. Sterker nog, van 0-320 km/u moet het de snelst accelererende vierzitter ooit worden.

Hennessey Deep Space

De auto zal geheel elektrisch zijn, in tegenstelling tot de meeste Hennessey’s die zijn voorzien van een V8. Aanvankelijk wilde John Hennessey een elektrische hypercar maken, maar hij worstelde met het gewicht. Vanwege de accupakketten die nodig zijn voor een acceptabele actieradius, zijn EV’s erg zwaar. Daarom koos Hennessey ervoor om het gewicht voor lief te nemen en er meteen een vierzits zeswieler van te maken.

Elke motor zal één elektrische motor krijgen, zeswielaandrijving dus. Henessey wil niet zeggen hoeveel vermogen de nieuwe zeswieler krijgt, maar wel dat de elektrische motoren ongeveer 400 pk per stuk zullen leveren. Ha! Een simpele rekensom leert ons dat het dus om 2.400 pk zal gaan.





Moderne Bugatti Royale

John Hennessey is van plan om van de auto een soort moderne interpretatie te gaan maken van de Bugatti Royale. Het moet een auto worden die anders is dan alle andere. Dat lijkt te gaan lukken.

Er zullen 105 stuks gebouwd gaan worden, eentje daarvan is al verkocht aan de man die laatst een gouden F5 ophaalde. Dus wees er snel bij, want op is op. In 2026 worden de eerste examplaren van de Hennessey Project Deep Space geleverd gaan worden.

Via: Car & Driver.