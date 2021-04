Paddy Lowe: Mercedes was wel degelijk aan het sandbaggen [Update] - Autoblog.nl

Volgens Paddy Lowe begrensde Mercedes de motoren om maar dominant te kunnen blijven.

De dominantie van Mercedes is in de Formule 1 is bijzonder. Sinds de invoering van de V6 Turbo hybride aandrijflijnen (in 2014) zijn de auto’s ongenaakbaar. Het verschil met de rest van de concurrentie is enorm groot. Maar dat had dus véél groter kunnen zijn. Dat meldt Paddy Lowe, de voormalig Executive Technical Director.

Tijdens de wintertests in 2014 had Mercedes hetzelfde gevoel als Brawn GP had in 2009 (toevallig exact hetzelfde team uit Brackley). Ondanks dat ze nauwelijks hun best deden, was het verschil opmerkelijk. Volgens Paddy Lowe was motorchef Andy Cowell nogal ongerust over het vermogen van de motor. Ze waren bang dat de organisatie met regels zou komen om hen af te remmen.

Paddy Lowe: motoren begrensd

Om te zorgen dat de auto’s niet te snel waren, werden de auto’s van Nico Rosberg en Lewis Hamilton begrensd. Niet alleen in Q1 en Q2, zoals vaak werd aangenomen, maar ook in Q3! Naar het schijnt wilde Paddy Lowe de motor meer vermogen tijdens Q1, maar wilde Toto Wolff niet ‘te sterk’ lijken.

Volgens Lowe was het een stressvolle periode, omdat Toto Wolff en het hogere management van Daimler bijzonder ongerust waren. Als ze dit goed konden uitspelen, hebben ze constant een motor die net even wat beter is dan van de concurrentie en konden ze meerdere titels in de wacht slepen (wat ook is gebeurd).

Kanttekening

Moeten we ook een kanttekening plaatsen? Uiteraard, we willen jullie trouwe lezers zo goed mogelijk informeren. De kans dat het klopt wat Paddy Lowe lijkt te beweren, is zeer aannemelijk. Elke groeispurt van Red Bull of Ferrari wist Mercedes kundig te pareren. Maar er zijn wel kanttekeningen. Ten eerste is de bron 'RaceFans.net'. Dat is een website met heel erg veel F1-nieuws, maar de originele bron staat niet vermeld. Dit doen ze vaker met daadwerkelijke interviews, maar in dit geval kunnen wij het níet verifiëren.

















Daarnaast, als de daadwerkelijke bron boven water komt en Paddy Lowe dit daadwerkelijk heeft gezegd, dan is de kous nog niet af. Paddy Lowe gaat namelijk zelf ook niet helemaal vrijuit. Hij was tot 2016 werkzaam bij Mercedes. Volgens Mercedes heeft Lowe ontslag genomen, volgens F1-kenners en Jack Plooij werd hij min of meer gedwongen.

Een jaar later was hij te laat voor de wintertest in Barcelona met een dramatisch slechte Williams FW41. In die jaren bij Williams (waar hij ook van 1987 tot 1993 werkte), wist hij de situatie niet te verbeteren. Officieel heeft Lowe afscheid genomen van het team in 2019. Ook hier wordt veelal gesuggereerd dat hij niet echt een optie had.

Update: inmiddels is er een officiële bron!

Wat denk jij? Had c.q. heeft Mercedes echt zo’n voorsprong dat ze het vermogen kunnen moduleren om zo maar de titels binnen te slepen? Of is het gewoon oud zeer van een enigszins in diskrediet gebrachte ingenieur die zijn gram wil halen? Laat het weten, in de comments!