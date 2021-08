700+ pk Ram 1500 TRX heeft geen zwemdiploma

Spetter pieter pater, lekker met een Ram 1500 TRX in het water. Ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later.

Ja, met de brute Ram 1500 TRX kan je bijna alles. Maar zelfs zo’n Amerikaans wapen op wielen als de TRX heeft zo zijn limieten. In dit geval is water een niet al te beste combinatie voor de pickup. Een diepe plas zou geen problemen moeten opleveren. Echter, een hoeveelheid water waar je zelf in kunt zwemmen is een ander verhaal.

Ram 1500 TRX in water

Wat zich hier precies heeft voltrokken is niet bekend. Vermoedelijk dacht de eigenaar dat het water niet zo diep was en dat hij er met zijn TRX doorheen zou kunnen rijden. Een dure inschattingsfout, laten we het daar op houden. De foto’s van deze 1500 TRX werden in de Facebook-groep Xtreme Off-Road Park naar buiten gebracht en onder meer gedeeld door Carscoops.

Het goede nieuws, de fietsen zijn droog gebleven. Het slechte nieuws is dat je met alleen een stofzuiger die Ram niet droog en werkend gaat krijgen. De bedrijfswagen inrichting zal daarnaast wat vochtig aanvoelen. De 6.2-liter V8 HEMI met supercharger in een kommetje met rijst zetten is vermoedelijk ook niet afdoende.

De 1500 TRX is het de meest knotsgekke pickup van Ram die je kunt kopen. Diverse Nederlandse partijen kunnen het monster voor je importeren. Het prijskaartje van dit monster ligt boven de 100.000 euro. En dat is op grijs kenteken exclusief BTW en BPM.