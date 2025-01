Herken jij nog bij welke auto dit interieur hoort?

De merklogo’s zijn vakkundig weggewerkt, net als stijl en klasse.

Oké, het raadplaatje van vandaag is niet heel moeilijk: het is een Mercedes. Een GLE 63 S Coupé om precies te zijn. Er is echter nergens meer een ster te bekennen in deze Mercedes, want de auto is aangepakt door een beruchte tuner.

We lieten onlangs al een GLE zien die aangepakt was door Mansory, maar de tuner is nu nog een stapje verder gegaan. Deze keer heeft de auto, naast de nodige carbon opsmuk, ook bredere wielkasten gekregen. Dat is natuurlijk een must, want zonder widebody sta je voor lul in de dure winkelstraten van deze wereld.

Het betreft een ‘bespoke’-project van Mansory, dus deze auto is helemaal gemaakt volgens de (wan)smaak van de klant. Op de hoofdsteunen zien we bijvoorbeeld een geborduurd wapen, wat het familiewapen is van de eigenaar. En verder is de beste man kennelijk fan van groen leer.

Het exterieur is uitgevoerd in een ‘stijlvolle’ two-tone kleurstelling, met zwart boven en grijs onder. De auto staat op gesmede 24 inch Mansory-wielen, wat onder deze Mercedes GLE nog bijna bescheiden oogt.

Of er ook nog aan de motor is gesleuteld wordt niet vermeld, maar we weten dat dit zeker mogelijk is bij Mansory. Ze kunnen 900 pk en 1.200 Nm uit de bekende biturbo V8 te peuteren, waarmee je in 3,2 seconden van 0 naar 100 knalt. Als je dat met deze auto doet staat wel het familiewapen afgedrukt op je achterhoofd.