Porsche 911 Carrera 992.2 – is de instapper laf of lekker

De hamvraag van de test van de Porsche 992.2 Carrera is: is 394 pk genoeg of wil je nog meer?

Als je smult van technologie, dan is 992.2 Carrera GTS met hybrid absoluut een aanrader. De normale Porsche 911 992.2 Carrera is echter ook geen stakker. Het is een open deur, maar kan je daarmee ook de keuze voor de “basis” 911 rechtvaardigen.

Laat ik er ook eerlijk over zijn: ook als er financieel “slechts” een 911 Carrera met een paar opties in zit, ben ik al lichtelijk jaloers op je. Iedere nieuwe generatie Porsche 911 wordt wegens andere redenen verguisd, maar in mijn ogen is de 992 nog steeds bijzonder goed gelukt. Door de standaard widebody oogt de 992 lekker dik, de facelift was niet eens heel ingrijpend, maar bracht een paar verbeteringen.

Net als bij de 996 zitten alle lichtfuncties in de koplamp. In de jaren negentig deed Porsche dat om de productie te vereenvoudigen, maar voor de 992.2 creëert dat meer ruimte voor koeling. Persoonlijk vind ik de subtiele verwijzing naar de meest verguisde generatie 911 dan wel weer erg grappig.

De 992.2 Carrera heeft de turbo’s van oude GTS

Porsche lepelde de 3.0 twin turbo boxer zescilinder niet ongewijzigd in de 992.2. Om wat vlees in het blok te creëren voor het halen van huidige en toekomstige milieuregels monteert Porsche de grotere turbo’s van de 992.1 GTS. Dat belooft wel weer wat voor toekomstige tunings-projecten.

De vermogenswinst is met 9 pk bijzonder bescheiden en de 992.2 Carrera blijft met 394 pk net onder de magische grens van vierhonderd. De bult koppel van 450 Nm en standaard 8-traps PDK maken de Porsche 911 Carrera makkelijk snel te rijden in ieder verkeer.

Met het optionele Sport Chrono pakket (inclusief Launch Control) sprint de Porsche 911 Carrera in 3.9s naar de 100. Porsche doet bescheiden met een opgegeven topsnelheid van 294 km/u, maar op een geschikte autobahn moet de magische 300 (op de teller) zeker te halen zijn.

Het interieur en de praktische zaken van de Porsche 911

Er zijn twee echt grote wijzigingen en allebei doen ze de liefhebbers op de achterste benen staan. DE fraaie in het midden geplaatste toerenteller is verdwenen en vervangen door een 12.6 inch curved bestuurdersdisplay. Dat werkt natuurlijk prima, biedt ook meer functies en ik vind het prima werken. Toch zou mijn advies aan Porsche zijn: breng een Retro Interior pakket voor 2.995 euro. Daarin doe je de toerenteller en iets fraaiers dan de saaie startknop (de andere wijziging).

Waar ik me dan weer aan erger is al die 911’s zonder achterbank. Porsche heeft eindelijk het licht gezien en biedt nu als optie op de GT3. Het is echter ook een optie op de 992.2, die standaard als tweezitter wordt geleverd. De achterbank kost weliswaar niets, maar de besparing van minder dan 20 kg is het verlies aan functionaliteit echt niet waard.

Prijzen Porsche 992.2 Carrera

De Porsche 992.2 Carrera is er alleen als coupé en cabriolet, alleen met achterwielaandrijving en alleen met een automaat. Voor vierwielaandrijving of een Targa moet je upgraden naar de Carrera GTS, voor een handbak (leuk!) heeft Porsche nu de 911 Carrera T.

In Duitsland is de Carrera 128.700 euro. In die Niederlande is die elfer viel teurer. Ich muste mal Deutsch lernen und dan ist es shussi!