De écht foute Mercedes GLE is eindelijk hier

Het heeft even geduurd, maar de tweede generatie GLE Coupé heeft nu ook een Mansory-behandeling gekregen.

Als je een Mercedes GLE Coupé koopt is het duidelijk dat je niet op zoek bent naar een smaakvolle auto. De doelgroep van deze auto is daarom wellicht niet vies van een beetje tuning. De nieuwe GLE is inmiddels alweer een paar jaar op de markt, maar nu heeft ‘ie eindelijk z’n maximale potentie als foute pooierbak bereikt. Met dank aan Mansory.

Mansory had al een kit voor de GLE, maar dat was een redelijk subtiel accessoirepakketje voor de non-AMG. Dat kon natuurlijk nog veel fouter. Nu zijn ze dan eindelijk los gegaan op de GLE 63 AMG.

Je kunt in één oogopslag zien welke onderdelen Mansory allemaal toegevoegd heeft, want die zijn uitgevoerd in forged carbon. De motorkap is deze keer niet uitgevoerd in carbon, dat is dan weer een beetje armoedig. In plaats daarvan is de motorkap zwart, als onderdeel van het two-tone kleurenschema.

Ónder de motorkap is wel carbon te vinden, en dat is niet het enige wat er veranderd is. Mansory heeft het vermogen namelijk opgekrikt van 612 pk naar 900 pk. Het koppel steeg van 850 Nm naar 1.200 Nm. Daarmee knal je in 3,2 seconden van 0 naar 100. Zo sta je niet voor lul als er een Brabus GLE naast je bij het stoplicht staat.

Het interieur ontglipte ook niet aan de grijpgrage handen van Mansory. Dit is volledig opnieuw bekleed in zwart en rood leer met rode stiksels. Dit is voor Mansory-begrippen heel subtiel, want het had ook zomaar een groen interieur kunnen zijn met paarse accenten.

Wat zo’n Mansory-conversie moet kosten is niet bekend, maar voor een standaard GLE 63 Coupé betaal je in Nederland al minstens €246.000.