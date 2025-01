Greenpeace wil EV-subsidie laten betalen door benzinerijders

Greenpeace wil stelen van de liefhebbers van plofmotoren en schenken aan de toekomstige elektrische rijders middels een EV-subsidie.

Wie in Nederland een nieuwe auto koopt, heeft in eerste instantie al een behoorlijke zak geld nodig. Naast het aankoopbedrag eist de overheid dat er ook een bedrag naar de staatskas gaat, bijvoorbeeld in de vorm van BPM. Zo’n belasting op basis van CO2-uitstoot hebben ze in Duitsland niet. Als het aan milieuorganisatie Greenpeace ligt, verandert dat na de aanstaande verkiezingen. Het geld dat deze belasting opbrengt, moet volgens Greenpeace direct worden doorgeschoven naar een EV-subsidie.

De milieugroep grijpt onder andere ons landje aan als goed voorbeeld. ”Wie in landen als Zweden, Nederland of Denemarken een nieuwe verbrandingsmotor koopt, wordt licht belast op zuinige nieuwe auto’s en zwaar op bijzonder klimaatschadelijke benzineslurpers” , zegt Marion Tiemann. Zij wordt mobiliteitsexpert van Greenpeace genoemd.

Tiemann wil dat vooral grote auto’s met plofmotoren die veel vermogen hebben, worden belast. ”Iedereen die midden in de klimaatcrisis écht een nieuwe SUV met een verbrandingsmotor met een paar honderd pk wil kopen, zou daar aanzienlijk meer voor moeten betalen”, vindt Tiemann.

Zoveel moet de Duitse BPM opleveren

Alles bij elkaar denkt Greenpeace dat de BPM betalers in het eerste jaar al € 8 miljard zouden opbrengen voor de EV-subsidie. De milieugroepering stelt voor dat dit geld wordt gebruikt om per nieuwe elektrische auto, € 4.500 subsidie te geven aan de EV-koper. Daarmee zouden er 1,8 miljoen nieuwe elektrische auto’s naar Duitsland komen.

Dit is volgens Greenpeace niet alleen in het belang van het klimaat, maar ook voor Duitse autofabrikanten. ”Het sturende effect van de belasting op emissievrije auto’s zou het voor Volkswagen, BMW en Mercedes ook gemakkelijker maken om de Europese CO2-limieten te bereiken en boetes te vermijden”, schrijft Greenpeace.

Een voorstel voor de Duitse belasting

Greenpeace heeft ook al de cijfertjes uitgedokterd over de ”registratiebelasting” voor kopers van benzineauto’s. De regel die de milieugroep aanhoudt, klinkt: hoe meer brandstofverbruik, hoe duurde de belasting. Zo moet een Volkswagen Golf zo’n € 1.000 duurder worden terwijl een BMW X5M maar liefst € 40.000 meer moet kosten.

Tegen 2030 wilde het vorige Duitse kabinet dat er 15 miljoen EV’s geregistreerd staan. Die doelstelling lijkt ver weg. In 2023 kwamen er ruim een half miljoen EV’s naar Duitsland, maar afgelopen jaar waren dat er nog geen 400.000. Da’s nog geen 15 procent van alle nieuwverkochte auto’s in Duitsland.

Ter vergelijking: in Nederland hadden nieuwe EV’s een aandeel van 34,7 procent. Hier in Nederland hebben we sinds 1 januari ook geen EV-korting meer. Zouden wij de BPM – die nu ook geheven wordt op EV’s – direct moeten investeren in een SEPP?

Foto: BMW M4 G82 Competition gespot door @spotcrewda