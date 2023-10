Herrie maken op de motor is motor weg

Om met Hans Teeuwen te spreken: zo pakken ze je hobby’s af.

Tegenwoordig mag je ook helemaal niets meer. Lekker CO2-uitstoten? Daar moet je voor betalen. Sigaretjes roken? Kost ook een hoop geld. Indruk op maken op tieners die de helft jonger zijn? Mag ook al niet meer. Als TD van Ajax je erelid op de foto zetten en die versturen? Houd de moraalpolitie ook al niet van. Man, zelfs de moreel onaantastbare Matthijs van Nieuwkerke werd gecanceld omdat hij een beetje streng en fanatiek is.

Dus dat je al een motorfiets met verbrandingsmotor mag besturen anno 2023 in dit nationale equivalent van een rubberen stoeptegel, is eigenlijk heel erg bijzonder. Maar die mogen dan geen herrie meer maken. Uiteraard krijg je een boete als je een verkeerd type goede uitlaat eronder hebt gemonteerd.

Stalen ros

Dat overkwam een meneer in Utrecht. Die reed nietsvermoedend op zijn stalen ros een oorverdovend geluid te maken. Tja, je moet immers wat als je boven het geluid van de A45 AMG’s en Golf R’s wil uitkomen.

Hij had de einddemper van zijn motorfiets aangepast om zo zichzelf op auditieve wijze te doen laten gelden. De politie in Utrecht die de motorrijder staande hield, was er niet heel erg van gecharmeerd. En nee, niet omdat hun BMW R1250RT met topkoffers een standaarduitlaat hebben.

Op de einddempers moest een bepaald type decibelkiller zitten en die was niet aanwezig. Ergo: een hoop geluid. Maar wat bleek, het was niet de eerste keer dat de man op een motor reed en te veel lawaai maakte.

Niet de eerste keer

In maart dit jaar werd de motormuis ook al aangehouden en beboet voor het produceren van te veel lawaai uit de demper zonder de decibelkiller.

Dat was dus nu ook het geval: wel kabaal, geen decibelkiller (die twee staan natuurlijk ook in elkaars verlengde uiteraard). De politie heeft hierom de motor in beslag genomen. Zo, dat is een drastische maatregel! Het geluidsniveau wordt nogmaals gemeten. Dan moet de fiets aangepast worden.

Of de eigenaar dan de motor terugkrijgt, vermeldt de Politie Utrecht niet. Wel dat er een proces verbaal wordt opgemaakt tegen de eigenaar in kwestie. Of de motorrijder Boef B2 was en de demper had verwijderd omdat hij anders de motor niet hoorde, is niet bekend maar lijkt ons wel aannemelijk.

Via: Politie Utrecht Centrum