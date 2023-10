Krankjorum veel verlies per auto: Rivian doet het

Als het verlies per auto ongeveer gelijk is aan wat ‘ie bruto zou mogen kosten, gaat er iets verkeerd. Bij Rivian maken ze krankjorum veel verlies per verkochte auto.

Een elektrische auto bouwen is zo makkelijk nog niet. Daar komen nu een hoop lang bestaande automerken achter. Het is bijna een compleet andere tak van sport. Dat is ook een van de redenen dat er ineens zoveel nieuwe automerken bij komen. Die hebben weliswaar niet zo’n uitgebreide infrastructuur, maar kunnen deze zelf optimaal inrichten.

Zie het een beetje als een goede bolognesesaus, maar dat je die halverwege moet aanpassen voor een vegetarisch persoon met tomatenallergie. Dan begin je liever helemaal opnieuw, toch? Dat is echter ook niet altijd zaligmakend, zo blijkt. Rivian is namelijk fabrikant van enkel en alleen elektrische auto’s en voorlopig hebben ze het nog niet helemaal onder knie om het kostendekkend te doen.

Verlies per auto Rivian

De fabrikant verkoopt een dure, luxe pick-up (de R1T) en een SUV (R1S). Geld verdienen doen ze echter nog niet. Integendeel, ze maken enorm verlies per auto. Op dit moment is dat 33.000 dollar, per auto! Dat meldt de Wall Street Journal.

De financiële krant heeft eventjes de vaste lasten van het bedrijf verrekend met het aantal verkochte Rivians om op dit gigantisch bizarre bedrag uit te komen. Verder melden ze dat Rivian tot nu toe al 18 miljard dollar heet verbrand. Foetsie.

Uiteraard heeft Rivian zijn activiteiten wel een beetje aangepast en zijn ze op kosten gaan letten. De oprichter en CEO van Rivian – Robert Scaringe – heeft een op efficiencymaatregelen genomen. Op dit moment verliest het bedrijf 1 miljard per kwartaal. Een simpele rekensom leert ons dat ze alsnog 4 miljard dolllar per jaar door de gootsteen gooien.

Autoblog nuance

Uiteraard is het ook tijd voor de broodnodige en inmiddels beroemde Autoblog-nuance. Rivian is een nieuwe fabrikant met grootste plannen. Het is niet een hypercarfabrikant dat met 50 auto’s op jaarbasis al kan rondkomen. Zij mikken uiteraard op die enorm grote pick-up markt in de Verenigde Staten.

Op dit moment verkoopt Ford zo’n 55.000 F-150’s per maand. Rivian zit nu op zo’n 1.000 per maand. Er komt een tijd dat ook de pick-ups elektrisch moeten gaan worden en dan heeft Rivian een enorme voorsprong op de rest. De elektrische F-150 en Silverado zijn reguliere pickups met een elektromotor, niet volledig als EV ontworpen.

Daarbij is het nogal wiedes dat een fabrikant met ambitieuze aspiraties enorm moet investeren voordat er geoogst kan worden. Tesla verloor in het begin ook alleen maar geld, maar dankzij durfkapitaal dat tegen de plinten bleef klotsen, kon de toko van Musk eenvoudig het hoofd boven water houden en doorgroeien.