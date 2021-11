Het doek valt voor de brute Hellcat

Nog even en dan is het gedaan met het brute product dat Dodge Hellcat heet. Dit zijn de laatste verwachtingen.

Terwijl de elektrische auto en ‘verstandig rijden’ steeds meer opkomt, zijn er gelukkig nog een aantal autofabrikanten die het rebelse nog in zich hebben. Hier in Europa hebben we merken als Porsche, Ferrari en Lamborghini met geweldige atmosferische motoren. Aan de andere kant van de plas heb je onder andere Dodge, met de knotsgekke 6.2 HEMI V8. Maar zoals Nelly Furtado al ooit zong. Aan alles komt een einde. Ook voor de Dodge Hellcat.

Hier in Nederland zijn ze, door de BPM-bom, een absolute zeldzaamheid. In Duitsland hebben ze daar geen last van en heb je best een divers tweedehands aanbod met Hellcat-modellen. Maar zoals gezegd komt er een einde aan gloednieuwe exemplaren van de Dodge Hellcat. Volgens Motor Authority is het afgelopen tegen het einde van 2023. De aankomende twee jaar zullen het laatste jaren zijn dat het Amerikaanse automerk de Hellcat produceert.

De Hellcat-motor bestaat uit een 6.2-liter HEMI V8, goed voor 717 pk en 880 Nm koppel. De motor is beschikbaar in de Charger, Challenger en Durango. Laatstgenoemde is een uitzondering. De Durango Hellcat werd slechts voor één modeljaar geproduceerd. De Charger en Challenger mogen nog even blijven. Daarna is het afgelopen. In 2024 zet Dodge vol in op elektrificatie.