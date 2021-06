Dodge gaat de snelst sprintende auto ooit maken - Autoblog.nl

Klinkt als een goed doel van Dodge, dat ze de snelst sprintende auto ooit willen maken. Er moet echter één offer gemaakt worden.

De wereld verandert en we merken het aan bijna alle automerken. Merken kondigen aan enkel EV’s te bouwen vanaf 2030, grote autoconcerns smijten miljarden over de balk om te investeren in EV-infrastructuur en Elon Musk lacht in zijn vuistje omdat hij de wereld technisch gezien al een paar stappen voor is. Kortom: de grootste onthullingen van bijna elk merk was een elektrisch model en een aankondiging dat ‘alles anders gaat worden’.

Dodge

En de grootste onthulling bij Dodge afgelopen jaar? De Durango Hellcat. Een gigantische zevenzits SUV met voorin een 6.2 liter HEMI V8 met Supercharger, die benzine omzet in een hoop lawaai én 717 pk. Uitstootcijfers waar GreenPeace-aanhangers plots een beroerte van krijgen en benzine zuipen als geen anders: Dodge lijkt een hint gemist te hebben. Sinds het droppen van hun ‘slimme modellen’ kun je hun hele portfolio (Charger, Challenger, Durango) krijgen als Hellcat.

Sprint

Dodge mag nog steeds zeggen dat ze de snelst sprintende musclecar ooit hebben, met de Challenger Demon. Is die dan EV? Grapjas. Daarin levert de 6.2 liter V8 840 pk. Maar er is wel een trend te bemerken. Het is namelijk niet meer de snelst sprintende auto van alles wat er is. Die eer gaat tegenwoordig naar verscheidende modellen van Tesla, met name de Model S Plaid.

EV

De gruwel der gruwelen is daarom aanstaande: Dodge wil die titel ‘snelst sprintende auto’ weer terug. De enige manier waarop ze dit kunnen bewerkstelligen is door een EV te gaan bouwen. Oké, nieuwe strategieën door moederconcern Stellantis dragen ook bij aan de keuze om uitstootloos te gaan, maar voor Dodge is dat goede marketing. Dodge heeft echter al min of meer bevestigd dat de EV – door andere bronnen al gekscherend ‘Eel’ genoemd – sneller sprint dan de Demon. Met Tesla in het kielzog is een sprint van 0 naar 60 mph in minder dan 2 seconden daarmee zowat bevestigd.

(PH)EV

Momenteel is het gamma dus erg gestript bij Dodge, dus naast deze snel sprintende EV komen er nog vijf geëlektrificeerde modellen. Hierbij zijn ook plug-in hybrides inbegrepen. Om wat voor modellen het gaat is niet bekend, maar het klinkt aannemelijk dat de 4xe-serie van Jeep uitkomst biedt voor de PHEV-aandrijving.

Een termijn voor deze nieuwe modellen van Dodge, evenals hun beoogde snelst sprintende productieauto, is niet bekend. In de gaten houden, dus. (via The Detroit Bureau)

Met dank aan @FlyerBunch voor de tip!