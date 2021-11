Nederlandse prijs MINI Rockingham GT bekendgemaakt

Een nieuwe uitvoering van MINI met een knipoog naar het verleden. Dat is de MINI Rockingham GT en de Nederlandse prijs is ook bekend.

Want ja, de Rockingham GT komt inderdaad naar Nederland. Met een speciale editie is het altijd weer afwachten of de Nederlandse importeur er brood in ziet om een dergelijk model naar ons land te brengen. Nu zijn Nederlanders best fan van een merk als MINI en daarom krijgen we ook deze geinige Rockingham GT.

Deze MINI is een knipoog naar de 1275 GT. Een racer uit de jaren zeventig die erg succesvol was op Rockingham Motor Speedway in Engeland tijdens het British Touring Car Championship. De Britse autofabrikant blik graag terug op dat succes van 50 jaar geleden met de komst van de dit speciale model op basis van de MINI 3- en 5-deurs, Cabrio, Clubman en Countryman.

In de basis neemt het merk de Cooper S als motorisering. Met een aantal unieke elementen kun je het model herkennen. Zo komt elke Rockingham GT met JCW Aerodynamica pakket, een adaptief onderstel, 17 inch JCW Track Spoke velgen en speciale Rockingham details. De kleur White Silver is standaard op deze uitvoering. Andere kleuren zijn optioneel verkrijgbaar. Verder heb je onder andere zwarte GT bonnet-stripes op de motorkap en striping aan de zijkant. Voor de binnenzijde is gekozen voor Piano Black interieurpanelen, sportstoelen in Carbon Black en een antraciete hemelbekleding.

Prijzen voor de MINI Rockingham GT beginnen bij € 43.000 in het geval van de Cooper S 3-deurs. En de 5-deurs begint bij € 43.500. De cabrio start vanaf bij € 47.500, de Clubman is er vanaf € 48.200 en dan is er nog de Countryman vanaf € 50.000.