Het doek valt voor deze minder populaire Kia

Niet iedere Kia was een bestseller.

Tegenwoordig kunnen we geen artikel over Kia schrijven zonder het woord bestseller te gebruiken. De Koreanen domineren dit jaar de verkoopstatistieken, niet alleen met de EV3, maar ook met de Niro en de Picanto. Maar vandaag gaan we het even hebben over een Kia die iets minder populair was.

We hebben het over de Kia Soul. Deze was al uit de Nederlandse prijslijst verdwenen, maar het doek valt nu definitief voor de Soul. Deze maand zullen de laatste exemplaren van de band rollen. Daarmee verdwijnt de Soul na 17 jaar en drie generaties uit het gamma van Kia.

In Nederland is de Soul nooit een doorslaand succes geweest. In het allereerste jaar (2009) werden er nog 1.168 verkocht, maar daarna was het snel klaar. De tweede generatie, die in 2013 werd gelanceerd, kon al helemaal geen potten breken. Deze werd alleen als EV geleverd in Europa. Zelfs in het eerste jaar werden er niet meer dan 76 van verkocht in Nederland. Met de derde generatie was er weer een klein uitschietertje naar 661 verkochte exemplaren in 2020, maar ook dat stortte weer snel in.

Met name bij de derde generatie had het gebrek aan succes alles te maken met een andere Kia, namelijk de Niro. In 2020 werden er maar liefst 11.883 Niro’s verkocht. De reden kunnen we wel raden. De Niro bood meer ruimte voor minder geld. Het enige voordeel van de Soul was zijn kekke uiterlijk. Bovendien waren de laatste twee generaties alleen leverbaar als EV in Nederland, terwijl de Niro er natuurlijk ook als (plug-in) hybride was.

Overigens werd de Soul elders nog wel met verbrandingsmotoren geleverd. De auto was in eerste instantie ook bedoeld voor de Amerikaanse markt. Daar beleefde de Soul in 2015 zijn hoogtepunt, toen er 150.000 stuk verkocht werden in de VS.

De derde generatie is inmiddels 6 jaar oud en Kia heeft nu dus besloten dat het mooi is geweest. Logischerwijs gaat er geen nieuwe generatie meer komen. Met de EV3 en de Niro doet Kia al uitstekende zaken in dit segment.