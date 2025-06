Leuke Kia’s op benzine uitgestorven: “vanwege CO2-regels”

Leuke Kia’s op benzine hebben maar een korte carrière gekend en volgens het merk is dat de schuld van de strenge CO2-regels.

Als je het hebt over een huidige gouden periode voor Kia en Hyundai, heb je grotendeels gelijk. De merken schoten van spotgoedkope lachertjes naar serieus competitieve auto’s voor competitieve bedragen. Vroeg investeren in EV’s heeft ze ook geen windeieren gelegd. Sterker nog: met de elektrische Ioniq 5 N laat het merk zien dat elektrisch rijden ook leuk kan. Bovendien was het Kia die er al vroeg bij was om Tesla’s (en serieuze supercars) te pesten met de EV6 GT.

Kia GT

Voor petrolheads die niks moeten hebben van EV’s zijn de hoogtijdagen van Kia wel ietwat belabberd getimed. Net toen de wereld doorhad dat Kia echt wel leuke dingen kon doen, kwamen milieu-eisen om de hoek kijken. Omdat Kia en Hyundai daar toch echt meer op inzetten, moesten leuke benzine-Kia’s al snel het veld ruimen. Zodoende is er eigenlijk maar één volledig kloppende petrolhead-Kia geweest: de Stinger GT. Bij Hyundai zie je hetzelfde: de toffe i20, i30 en Kona N zijn nét niet houdbaar.

Kia GT is enkel EV

Een productplanner van Kia bevestigt dat wat eigenlijk zo klaar als een klontje is: de Stinger GT is de eerste en laatste GT van Kia met een benzinemotor. Het sportlabel wordt zeker uitgebreid, maar enkel voor EV’s. Zoals gezegd, je voelt hem aankomen. De reden is vrij simpel: CO2-regels. Doordat die steeds strenger worden is er meer behoefte aan uitstootvrije auto’s, omdat leuke auto’s simpelweg onbetaalbaar worden als ze zowel meer ontwikkeling nodig hebben als allerlei uitstootboetes krijgen. Kortom: uitstootvrije leuke auto’s moeten Kia’s imago oppoetsen vanaf nu.

Meer GT-modellen

Dat is een nadeel voor doorwinterde benzinehoofden, maar Kia belooft dat de GT-modellen die er komen wel de moeite waard zijn. Volgens de woordvoerder is het gevoel in ieder geval na te bootsen en zaken zoals geluid probeert het merk ook met de op de Ioniq 5 N gebaseerde EV6 GT. De aankomende EV3 GT gaat hier ook elementen van pakken en zelfs de EV9 was niet te gek voor een GT-behandeling. Ook gesimuleerde versnellingen spelen een grote rol bij alle GT-modellen.

Kortom: liefhebbers mogen nog bij Kia terecht, maar je moet van stekkeren houden. (via Carsales)