Kia Niro is de eerste hybride die ook LPG lust

Af fabriek bedoelen we dan, want er is vast wel een keer eerder een hybride omgebouwd.

LPG is niet meer zo populair anno 2024. Als je zuinig wil rijden dan koop je wel een hybride. Maar wat nu als je een hybride hebt die ook LPG lust? Dan kun je in theorie pas echt goedkoop rijden. Dat is dus het idee achter de Kia Niro Tri-Fuel.

Bij de Kia Niro was er al de keuze uit een hybride, een plug-in hybride en een volledig elektrische versie, maar nu heeft Kia dus nog een nieuwe smaakje bedacht. De Niro Tri-Fuel is de hybride zonder stekker, maar dan kun je dus zowel benzine als LPG tanken. En de derde ‘brandstof’ is dan elektriciteit.

We zullen er maar meteen bij vertellen dat de Niro Tri-Fuel vooralsnog niet voor Nederland is. Deze versie is speciaal voor de Italiaanse markt gemaakt, waar LPG kennelijk nog wat meer in zwang is dan hier.

Naast de reguliere brandstoftank van 42 liter heeft de Niro Tri-Fuel ook nog een LPG-tank van 40 liter. Als je die allebei leeg zou rijden zou je maar liefst 1.600 kilometer ver kunnen komen, ook al is dat vooral hypothetisch. Als je een auto op LPG koopt wil je waarschijnlijk ook zoveel mogelijk op LPG rijden.

Zoals gezegd is de Kia Niro Tri-Fuel een Italiaanse aangelegenheid, dus op de Nederlandse markt hoeven we deze auto niet te verwachten. Als je in Nederland een gloednieuwe auto op LPG wil hebben kun je alleen terecht bij Dacia en Renault.