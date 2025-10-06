Deze nieuwe EV kost net zoveel als een beetje fiets

Een EV voor de prijs van een luxe fiets en je rijdt ook nog eens niet voor paal? Ja, echt!

Citroën heeft weer iets bedacht om de elektrische wereld op te schudden: een ë-C3 met 82 pk en een prijskaartje van € 20.990 rijklaar. Ja, een elektrische auto die minder kost dan sommige e-bikes met regenhoes en kinderzitje. Daarmee claimt Citroën vol bravoure de titel van betaalbaarste EV van Nederland en eerlijk is eerlijk, dat lukt ze aardig.

De gewone ë-c3 is al niet de duurste, maar deze versie is echt bedoeld voor mensen die vooral kortere ritten maken en geen wereldreizen maken. De actieradius van deze voordelige EV ligt namelijk op 200 kilometer (WLTP), dus reken 150 echte kilometers. In de zon op een warme dag. Maar goed, je kunt er alsnog prima je woon-werk ritjes mee doen. Zolang je niet toevallig in Groningen woont en in Maastricht werkt natuurlijk.

Snelladen kan ook, maar verwacht geen Porsche Taycan-laadnelheden. Wat wil je ook voor dat geld? Het laden gaat tot 30 kW, waarmee je in ongeveer 40 minuten van 20 naar 80 procent zit.

Onderhuids is deze ë-C3 grotendeels gelijk aan de duurdere EV-varianten, maar met een kleinere batterij en een vriendelijker prijs. Je kunt kiezen uit twee uitvoeringen: de You, met de basisbenodigdheden, en de Plus, die net wat meer verwennerij biedt met bijvoorbeeld een 10,25-inch infotainmentscherm, LED-koplampen, elektrische handrem en verstelbare stoelen.

Citroën mikt met deze versie duidelijk op mensen die elektrisch willen rijden zonder hun nieren te moeten verkopen op een vuige Chinese markt om de knaken bijeen te sprokkelen. En tja, voor het geld krijg je toch echt een volwaardige EV met moderne veiligheids­systemen, parkeersensoren en een comfortabel interieur. Doen ze goed!

De eerste exemplaren van de nieuwe ë-C3 staan binnenkort bij de dealers. Zou jij zo’n auto willen voor nog geen 21 ruggen? Of toch liever het micro-zusje, de Citroën Ami?

Moeilijk!