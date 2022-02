Het doekt valt voor de Ford GT

Nog in 2022 zal het klaar zijn met de Ford GT. We gaan afscheid nemen van deze bijzondere supersportwagen.

Duimpje omhoog voor Ford dat ze het gewoon hebben gedaan. Een opvolger van de GT van pak hem beet 15 jaar geleden. Erover nadenken zoiets te doen is één. Daadwerkelijk de stap zetten is twee. En dan is het nog spannend, want zo’n proces kan uiteindelijk ontzettend veel geld kosten in plaats van dat het iets oplevert. Denk aan Honda dat de NSX teruggebracht als hybride supercar. Dat was niet bepaald een succes.

Ford GT 2022

De Ford GT was wel een succes. Er was meer vraag naar de auto dan het Amerikaanse automerk van plan was om te produceren. Uiteindelijk kwamen er ook meer dan de ooit beoogde 350 stuks en dit jaar werd er nog de speciale Alan Mann Heritage Edition voorgesteld. Vermoedelijk ook de laatste speciale editie. Want in 2022 valt het doek voor de Ford GT, aldus Motor Authority.

Dit jaar worden de laatste 250 exemplaren geproduceerd. De teller staat nu ongeveer op 1.100 gemaakte auto’s, met dus nog 250 te gaan. Met 1.350 gemaakte auto’s zit het eind dit jaar er echt op voor de in Canada geproduceerde GT. Het automerk zal terugblikken op een mooie periode. De supercar is sinds 2016 in productie. Voor een supersportwagen is het dan niet vreemd dat er na zes jaar wordt gezegd dat het welletjes is geweest. Ford zal toch enige exclusiviteit rondom dit model willen behouden.