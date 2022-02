Ford GT Alan Mann Heritage Edition is lekker speciaaltje

De Ford GT Alan Mann Heritage Edition is wederom een speciale uitvoering. Gaaf!

In het huidige klimaat waarin we enorme elektrische slagschepen lijken te verkiezen boven rauwe sportwagens, is het verfrissend dat Ford de GT nog maakt. In tegenstelling tot veel andere supercars is de Ford GT rauw, intens en op een positieve wijze vermoeiend. Het doel is de rit, niet de eindbestemming.

Uiteraard zijn er ook de nodige speciale uitvoeringen van dit model. Vandaag hebben we er weer eentje voor je! Dit is namelijk de Alan Mann Heritage Edition. Net zoals vele andere speciale edities van de tweede generatie Ford GT is er voor deze versie inspiratie opgedaan uit het verleden.

Vlak voor het succes

De AM GT-1 was een Ford GT40 uit de jaren ’60 stamt nog uit de periode van vlak voordat Ford Ferrari declasseerde. Die auto was een rode GT40 met witte en gouden strepen. Het heeft een beetje de sfeer van de Gold Leaf-Lotussen van weleer. De bijzondere AM GT-1 versie van de Ford GT40 was destijds de enige GT40 met een aluminium carrosserie.

De reden dat deze Ford nog niet dominant was op de racebaan had te maken met de motor. Hier zit namelijk nog de kleine 289-V8 in, dus een 4.7 liter motor. Van de AM GT-1 zijn er destijds 2 exemplaren gebouwd.

Motor Ford GT Alan Mann Heritage Edition

Deze tribute heeft net als andere GT’s een 3.5 liter grote V6 onder de kap. Dankzij twee turbo’s is deze goed voor zo’n 650 pk. Verder heeft deze versie standaard de koolstofvezel velgen en een hoop andere carbon details. Ook in het interieur heeft Ford er iets moois van gemaakt.

Ford heeft aangegeven meer dan twee stuks van de Ford GT Alan Mann Heritage Edition te gaan bouwen, maar niet precies hoeveel het er dan worden. Het zou weleens de laatste speciale editie kunnen zijn van de Ford GT, want dit jaar eindigt de productie.

Mocht binnenkort in Chicago zijn, kun je de auto aanschouwen op de Chicago Auto Show. Dat niet alleen, breng ook even een bezoekje aan The Green Mill: uitstekende muziek hebben ze daar.

