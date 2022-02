Man gepakt voor te hard rijden, zegt nog harder te hebben gereden

Speltip 17. Weet wanneer je moet opscheppen. In elk geval niet in je verklaring tegenover de politie.

Misschien is het je ooit overkomen. Je was per ongeluk (natuurlijk per ongeluk) te hard aan het rijden en je wordt staande gehouden door de politie. De agent licht je in over de begaande overtreding, maar heeft het over een andere snelheid dan dat jij gereden hebt. Een mazzeltje. Je zegt dat het je spijt en komt er met een waarschuwing of mildere boete vanaf. Hoe anders ging dit verhaal.

Verklaring tegenover politie

In Nieuw-Zeeland werd een man staande gehouden voor een forse snelheidsovertreding. De man werd geklokt op 176 km/u. Maar, verklaarde de automobilist tegenover de agent, ik ging nog harder hoor! De man zei dat hij zeker een snelheid van 195 km/u aantikte. De agent zal geknikt hebben en schreef de verklaring op.

De man moest voorkomen bij de rechter en zijn eigen woorden werden tegen hem gebruikt. Het resultaat was 150 uur schoffelen en het rijbewijs werd voor 18 maanden ongeldig verklaard. Een wijze les voor deze man bij een eventuele volgende keer. Niet opscheppen tegen een agent. Voor deze man had het vermoedelijk een aantal uren schoffelen gescheeld en misschien viel de straf voor het invorderen van het rijbewijs dan ook wel mee. (via NZHerald)