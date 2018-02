Deze 700 pk sterke Focus is een geweldige sleeper

Vette shit.

Of het nu komt door zijn verschijning in Need for Speed Underground, of zijn no-nonsense uiterlijk. De eerste generatie Focus heb ik altijd een leuke auto gevonden. Juist deze auto was de basis voor een hele vette ombouw en gaat nu door het leven als een sleeper. En u weet, sleepers zijn da bomb.

Het is altijd weer een verrassing wat men onder de motorkap van een sleeper weet te proppen. In het geval van deze Focus is dat een 5.3-liter grote LSx V8 mét turbocharger. Daardoor is deze hatchback nu goed voor maar liefst 700 pk.

700 pk op de voorwielen is natuurlijk veel te veel van het goede. Zelfs een tweede generatie Focus RS met 300 pk heeft in onprettige weersomstandigheden nog wel eens zin om enkel rechtdoor te gaan. De aandrijflijn kreeg dan ook een aanpassing, waardoor alle paarden worden losgelaten op de achterwielen. Specificaties zijn helaas niet bekend, maar dit moet een enorm monster zijn en voor een glimlach zorgen zodra je het gaspedaal intrapt.

Fotocredit: Street Car Market