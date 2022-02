Het is wéér feest bij team Ferrari

Het laatste feestje van Ferrari verliep niet heel goed, dus het is te hopen dat het nu écht feest wordt.

Het is altijd feest bij Ferrari. Niet omdat werken bij Ferrari zo’n feest is (misschien ook wel), maar omdat er altijd wat te vieren is. Vorig jaar moest Ferrari het even zonder doen, maar nu zijn de feestelijkheden weer terug.

Eerst even een korte terugblik. In 2017 was het feest bij Ferrari omdat ze toen hun 70-jarig jubileum als fabrikant van straatauto’s vierden. De Formule 1-auto werd daarom SF70H gedoopt.

Twee jaar later was het alweer feest omdat Ferrari toen opeens 90 jaar bestond. Dit keer ging het echter om het raceteam. Vettel en Leclerc reden vanwege dit heugelijke feit rond in een auto genaamd SF90. En alle klanten die sindsdien een SF90 Stradale gekocht hebben ook.

In 2020 was er opnieuw een mijlpaal die Ferrari niet ongemerkt voorbij kon laten gaan: de 1000ste Grand Prix. De auto heette daarom de SF1000 en tijdens de Grand Prix in kwestie was er een speciale livery. Dat was ook het enige feestelijke aan een verder rampzalig jaar voor Ferrari.

Vorig jaar was er even geen jubileum, maar nu is het weer raak: er is 75 jaar verstreken sinds de eerste straatauto van Ferrari gebouwd werd. Dat was de bovenstaande 125 S met een piepkleine 1,5 liter V12. Deze auto zag in 1947 het levenslicht. Dat kan kloppen, want het 70-jarig jubileum is alweer vijf jaar geleden. Wat vliegt de tijd toch ook.

Ferrari heeft vandaag de naam bekend gemaakt van de 2022-auto en je raadt het al: die heet SF75. O nee, toch niet. De auto heet F1-75. Ieder keer als je denkt dat de naamgeving voorspelbaar wordt gooit Ferrari het weer over een andere boeg. Hebben ze ons toch weer te pakken!

Nu de naam is onthuld is het wachten op de rest van de auto. Die zal 17 februari aanstaande voor het eerst getoond worden. Maar de hamvraag is natuurlijk: kan Ferrari eindelijk weer meevechten om de titel? Dan wordt het pas echt reden voor feestvreugde.