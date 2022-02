Officieel: Mercedes is géén Daimler meer

Een van de alleroudste namen verdwijnt per vandaag uit de autoindustrie.

Zeg je Mercedes dan zeg je Daimler. En vice versa. Deze namen zijn al sinds de prille begindagen van de automobiel aan elkaar verbonden. Vanaf nu gaat daar echter een einde aan komen: Mercedes is geen Daimler meer.

We kunnen dit onderwerp natuurlijk niet behandelen zonder een (klein) stukje historie. Nog voordat Mercedes er was, had je Benz en Daimler. Dan praten we dus over de automobiele prehistorie, oftewel de 19e eeuw. Benz was opgericht door Karl Benz, Daimler was opgericht door Gottlieb Daimler en Wilhelm Maybach.

Deze twee bedrijven vonden elkaar in 1924, toen ze voor het eerst de handen ineensloegen. In 1926 werd de banden nauwer, toen gingen beide merken onder dezelfde naam verder. Het merk Mercedes-Benz was geboren. En daarmee was ook Daimler-Benz geboren. Dit was namelijk het moederbedrijf.

Sindsdien is het concern enorm gegroeid, maar de naam Daimler is altijd gebleven. Wel zijn er wat variaties geweest. In 1998 trad Daimler namelijk in het huwelijksbootje met Chrysler, met DaimlerChrysler als resultaat. Aan deze samenwerking hebben we pareltjes als de Chrysler Crossfire te danken. In 2007 was de liefde tussen Daimler en Chrysler alweer bekoeld. Sindsdien heet het concern gewoon Daimler AG.

Tot zover de geschiedenisles. Dan nu naar het heden. Na 98 jaar is een Mercedes officieel geen Daimler meer. De Duisters hebben deze naam namelijk laten vallen, zoals eerder al aangekondigd. Het concern heet nu officieel Mercedes-Benz AG.

Behoort de naam Daimler daarmee voorgoed tot het verleden? Nee, want de vrachtwagenafdeling heet nog wel Daimler Trucks. Deze tak was vorig jaar al afgesplitst van de autodivisie.

Heeft de alles nog een reden? Het PR-praatje is dat met een nieuwe naam hun “hernieuwde focus wil onderstrepen.” Zonder de vrachtwagendivisie kan het concern zich ook meer neerzetten als EV-bouwer. En dan kunnen er – zoals bekend – interessante dingen gebeuren op de beurs.